Украинската столица Киев беше подложена отново на масираната руска атака, предадоха световните агенции. Раанени най-малко 9 души, казват местните власти.

Русия - Украйна

Нападението е предизвикало спиране на тока в източната част на града, заявиха местните власти. Кореспонденти на световната агенция Франс прес в Киев разказват, че са чули много експлозии и шум от прелитащи дронове.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за атака с балистични ракети и за масирана атака с щурмови дронове. Те призоваха населението да се укрие в бомбоубежищата.

Според предварителни информации при ударите е била поразена топлоцентрала, обслужваща Киев и източната част на града е останала без ток. Има проблеми и с водоснабдяването. Журналисти на Франс прес също разказват, че няма ток и вода.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на Киев, каза, че дрон е запалил апартаменти на 6-ия и 7-ия етаж на 17-етажна сграда в централния Печерски район. Публикувани в интернет снимки показват апартаменти в пламъци, докато пожарникарите се приготвят за действие.

Пострадалите са няколко апартамента и осем души, като петима от тях са в болница, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. 

Пожар при атака с безпилотни апарати е избухнал и в град Запорожие. Сред ранените, чийто брой не се уточнява, има дете и жена в тежко състояние. 

Русия провежда масирана атака по енергийната система на цялата страна, заяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук.  По думите й служителите предприемат всички необходими мерки за минимизиране на последствията.  

При руски удар по Запорожка област в Украйна е било убито 7-годишно дете.

 

