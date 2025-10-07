Дронове са атакували промишлен обект в сибирския град Тюмен, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Русия - Украйна

Това е първи подобен инцидент в града, който e на над 1800 километра от Украйна, добавя БТА.

Руските регионални власти съобщиха в "Телеграм", че са засекли и неутрализирали три дрона, насочени срещу предприятие в източната част на Тюмен. Властите не уточниха произхода на дроновете, а Украйна засега не е поела отговорност за атаката, която е била насочена срещу голяма нефтопреработвателна рафинерия.

Властите съобщават, че изпратените на място спасителни екипи са предотвратили експлозия. Според местни медии, които се позовават на очевидци, дроновете са повредили охладителната система на рафинерията.

В отговор на масираните руски бомбардировки през последните месеци Украйна извърши множество атаки срещу нефтопреработвателни заводи в Русия, което доведе до повишение на цените на горивата.

Киев удари с дронове камикадзе нефтозавод в далечен Урал (видео)
Украинската армия нанесе и удари срещу руски военновъздушни бази в Сибир и Арктика през юни, отбелязва АФП.

