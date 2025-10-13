Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ 103 украински дрона над региони на Русия и над Черно и Азовско море

1445 Снимка: АР/БТА

Украинският град Одеса е бил атакуван от над 20 дрона през изминалата нощ, съобщават местните власти, цитирани от БТА.

Одеса масирано е атакувана от над 20 дрона от акваторията на Черно море, написа в "Телеграм" кметът на града Генадий Труханов.

Дронове са летели във всички райони на черноморския град.

Сирените бяха задействани в 00:41 часа, добавя кореспондент на БТА от Одеса.

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата.

На този фон икраинско нападение с дрон е довело до пожар в голям петролен склад на анексирания от Русия украински полуостров Крим, предадоха ДПА и ТАСС, цитирани от БТА.

Дронът е ударил съоръжението в град Феодосия през нощта, предизвиквайки пожар, според назначения от Русия лидер на Крим Сергей Аксьонов. Засега няма данни за жертви.

Според информациите над Крим са били свалени повече от 20 дрона. Вчера руското министерство на отбраната съобщи, че е пресекло 37 дрона над няколко руски региона, Черно море и Азовско море.

Същото хранилище беше повредено и миналата година от украинска атака с дронове.

Украйна многократно е нанасяла удари по горивни съоръжения зад фронтовите линии като част от стратегията си да прекъсне веригите за доставки на Москва.

А междувременно руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ 103 украински дрона над региони на Русия и над Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 12 октомври до 07:00 часа на 13 октомври дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 103 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) 26 - над територията на Астраханска област, 19 - над акваторията на Черно море, 14 - над територията на Ростовска област, 2 - над акваторията на Азовско море, един - над територията на Белгородска област и един - над територията на Република Калмикия", се казва в изявление на министерството на отбраната.

В изявлението се казва, че 40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 година.

Русия нанася удари по Украйна с дронове и ракети. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само през изминалата седмица руските сили са изстреляли над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби срещу Украйна.

Русия води война срещу Украйна от повече от три години и половина, припомня ДПА.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.