Ръководителят на руската република Удмуртия Александър Бречалов съобщи за убити и ранени хора при украинска атака с дронове срещу завод в регионалната столица Ижевск, предаде ТАСС.

В публикация в "Телеграм" той не уточни кое е атакуваното предприятие, нито посочи конкретни числа колко са жертвите, добавя БТА.

По-рано Бречалов съобщи само за пострадали.

Ижевск се намира на повече от 1100 километра източно от руската столица Москва. В града има редица предприятия, включително главният завод за производство на автомати "Калашников".

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за 60 свалени украински дрона през нощта.

Въоръжените сили на Украйна от своя страна обявиха, цитирани от Укринформ, че са свалили 47 от изпратените от снощи от Русия 52 дрона.

Multiple people were killed and several others wounded in a Ukrainian drone strike on an industrial facility in the city of Izhevsk, Russian authorities said early Tuesday.



Read more: https://t.co/U6QoM6HtXk pic.twitter.com/3UjboE17sW