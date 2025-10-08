Средиземноморският циклон "Барбара", който преминава през югоизточната част на Румъния с поройни дъждове и бури, предизвика щети в окръзите Констанца, Гюргево и Яломица, както и в столицата Букурещ, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Водокалипсис

Лошото време е предизвикало намесата на пожарникари в 64 населени места в 20 окръга на страната и в Букурещ, съобщиха властите.

Два автомобила са били отнесени от придошлите води в окръг Констанца, множество дворове и къщи са били наводнени в окръзите Гюргево и Яломица, а в столицата и окръг Илфов има множество десетки дървета и повредени от тях автомобили.

Едно село в окръг Констанца е останало напълно изолирано, а над 13 000 потребители в окръзите Дъмбовица, Прахова, Васлуй и Вранча са останали без електричество.

Националната метеорологична служба (НМС) обяви за днес червен код за опасно време, свързано с поройни дъждове и силен вятър, в пет окръга в Югоизточна Румъния и столицата Букурещ. Това доведе до решение за затваряне на всички училища и детските градини в окръзите Констанца, Яломица, Кълъраш, Гюргево и Илфов и в Букурещ, както и отменяне на присъствените занятия в три университета в столицата.

Директорът на НМС Елена Матееску заяви за Диджи 24, че са паднали съществени количества валежи в Букурещ през последните шест дни - 113,6 литра на квадратен метър, което е близо до нов рекорд.

"Не изключваме такава възможност, като се има предвид, че абсолютният рекорд за месец октомври в Букурещ е 143,3 литра на квадратен метър, регистриран през октомври 1972 г.", посочи тя.

Министърът на околната среда Диана Бузояну заяви за телевизията, че властите следят постоянно ситуацията в окръзите, намиращи се под червен код, както и в Букурещ. Тя посочи, че макар да се наблюдават тежки метеорологични условия, до момента няма данни за жертви или пострадали хора.

"Има реки в югоизточната част, които превишават рисковите нива, но за момента нямаме наводнения в резултат на прииждане", добави още министърът.

