Всички екипи на пожарната служба са на терен

1050 Снимка: БТА

Общо 114,8 л/кв. м дъжд са отчетени в Русе за последното денонощие - от 8:15 часа вчера до 8:15 часа тази сутрин. Средномесечната норма е 57 л/кв. метър, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

"Има множество сигнали за наводнени пътни участъци, закъсали автомобили и паднали дървета и клони", съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Директорът на противопожарната служба в Русе комисар Светослав Войчев каза, че всички екипи на противопожарната служба са на терен. Наводнени пътни участъци има по международния булевард "България", който отвежда трафика от и към Дунав мост, в района на Университетската болница "Медика", край Свободна зона, както и на други места в града. Има и закъсали автомобили, които екипите изтеглят, работи се по отводняване на проблемните участъци.

Войчев призова шофьорите да не надценяват възможностите на превозните си средства. По думите му към момента няма сигнали за пострадали хора.

Снимка: БТА

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов каза, че има паднали дървета върху автомобили в града, както и върху заведение за хранене. Екипи на общинските дружества работят в проблемните участъци.

Снимка: БТА

Войчев обясни, че извън град Русе обстановката в областта е спокойна. Не са постъпвали сигнали заради лошото време.

Снимка: БТА

Според сайта на НИМХ за днес в област Русе е обявен червен код за значителни по количество валежи.

