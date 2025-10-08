Рухнали скали от "Трапезица" затвориха пътя за Арбанаси и Горна Оряховица, червен код за 7 области
Нивото на река Янтра засега е наполовина от критичното, съобщи кметът Даниел Панов
Паднала скална маса затвори участъкът от църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново до кръстовището на бившата фабрика "Васил Мавриков", съобщиха от Областната дирекция на МВР в старата столица. Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра.
Водокалипсис
Вчера заради проливните дъждове огромно свлачище затвори и пътя между Пловдив и Смолян в района на Асеновград. Отстраняването на скалните късове продължи с часове, а трафикът бе отклоняван още в центъра на Асеновград.
Заради валежите продължава да се следи и нивото на река Янтра във Велико Търново и региона, съобщи на официалната си фейсбук страница кметът Даниел Панов.
В града нивото на реката достигна 2,2 метра, което е близо до критичното ниво, но няма опитност за локални разливи в квартал "Асенов" и църквата "Св. 40 мъченици", и в критичния участък в квартал "Чолаковци".
Река Белица се задържа на нива около 1,3 метра в Килифарево, по-голям приток идва от Дряновска река, която се влива в Белица в Дебелец. Повишено е нивото на Янтра в с. Пушево - 1,1 метра.
Заради неспиращия дъжд вчера река Белица вдигна нивото си с 90 сантиметра само за шест часа и кметът Панов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на притоците на Янтра в района на Килифарево, Нацовци, Габровци, селата и махалите в Предбалкана и Прохода на Републиката.
Заради проливни дъждове свлачище се активира тази нощ и в района на прохода Шипка, на няколко километра от град Габрово. Огромна скална маса падна върху пътното платно и зае изцяло едната лента за движение. Мястото е обезопасено, поставена е пътна сигнализация, която предупреждава водачите за наличието на препятствие.
Междувременно от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха, че вдигат степента на опасност от оранжев в червен код за 7 области на страната. Това са Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.
В сила е оранжев код за обилни валежи в три области на страната - Враца, Търговище и Добрич.
Жълт код действа на територията на областите Монтана, Варна и Шумен.
Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици.