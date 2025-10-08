Нивото на река Янтра засега е наполовина от критичното, съобщи кметът Даниел Панов

2570 Снимка: iStock by Getty Images

Паднала скална маса затвори участъкът от църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново до кръстовището на бившата фабрика "Васил Мавриков", съобщиха от Областната дирекция на МВР в старата столица. Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра.

Вчера заради проливните дъждове огромно свлачище затвори и пътя между Пловдив и Смолян в района на Асеновград. Отстраняването на скалните късове продължи с часове, а трафикът бе отклоняван още в центъра на Асеновград.

Заради валежите продължава да се следи и нивото на река Янтра във Велико Търново и региона, съобщи на официалната си фейсбук страница кметът Даниел Панов.

В града нивото на реката достигна 2,2 метра, което е близо до критичното ниво, но няма опитност за локални разливи в квартал "Асенов" и църквата "Св. 40 мъченици", и в критичния участък в квартал "Чолаковци".

Река Белица се задържа на нива около 1,3 метра в Килифарево, по-голям приток идва от Дряновска река, която се влива в Белица в Дебелец. Повишено е нивото на Янтра в с. Пушево - 1,1 метра.

Заради неспиращия дъжд вчера река Белица вдигна нивото си с 90 сантиметра само за шест часа и кметът Панов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на притоците на Янтра в района на Килифарево, Нацовци, Габровци, селата и махалите в Предбалкана и Прохода на Републиката.

Заради проливни дъждове свлачище се активира тази нощ и в района на прохода Шипка, на няколко километра от град Габрово. Огромна скална маса падна върху пътното платно и зае изцяло едната лента за движение. Мястото е обезопасено, поставена е пътна сигнализация, която предупреждава водачите за наличието на препятствие.

Междувременно от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха, че вдигат степента на опасност от оранжев в червен код за 7 области на страната. Това са Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

В сила е оранжев код за обилни валежи в три области на страната - Враца, Търговище и Добрич.

Жълт код действа на територията на областите Монтана, Варна и Шумен.

Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.