Възрастен мъж се самоуби, за да не бъде изгонен от жилището си под наем в Италия, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Трагедията се е разиграла в Сесто Сан Джовани край Милано.

Мъжът, който бил на 71 години, е трябвало да бъде изгонен от апартамента си, защото не плащал наема си от месеци.

При пристигането на полицията той се хвърлил от балкона на жилището, намиращо се на шестия етаж.

Мъжът е загинал на място въпреки пристигналата линейка.

По информация на местните медии гражданинът е оставил прощална бележка, на която пишело "Не издържам повече".

По непотвръдени данни той не плащал наема си в продължение на две години и не за първи път съдия-изпълнителят се опитвал да му връчи заповедта за изгонване.

