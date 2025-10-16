Тръмп е дал разрешение за операции на ЦРУ във Венецуела
Американският президент аргументира решението си с думите: "От там идват много наркотици"
Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че е дал разрешение на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ за операции във Венецуела, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В отговор на журналистически въпрос, зададен на пресконференция в Белия дом, защо е разрешил на ЦРУ да действа във Венецуела, Тръмп каза, че "те са пратили всичките си затворници в Съединените американски щати" и че "от Венецуела идват много наркотици".
Тръмп не пожела да отговори дали ЦРУ е упълномощено да предприеме действия срещу венецуелския президент Николас Мадуро, за когото САЩ казват, че е замесен в международен трафик на наркотици.
"Би било нелепо да дам отговор", каза американският президент по този въпрос.
Тръмп каза още, че правителството му обмисля наземни операции срещу трафика на наркотици, в допълнение към атаките, които американските въоръжени сили извършват срещу плавателни съдове в Карибско море, заподозрени, че пренасят наркотици.
"Голяма част от венецуелските наркотици идват по море", но "ще ги спираме и по суша", изтъкна Доналд Тръмп.
Миналата седмица правителството на Мадуро изрази очакванията си за "въоръжена атака" срещу Венецуела в "много кратък срок", след като членовете на Конгреса на САЩ отхвърлиха закон, който би ограничил възможността на Тръмп да използва смъртоносна военна сила срещу наркотрафикантите.
Досега американската армия е нанесла четири смъртоносни удара в Карибско море, откакто увеличи морските си сили там за това, което Тръмп обяви за "въоръжен конфликт" с наркокартелите.