Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че поредната атака на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море е била насочена срещу колумбийски кораб с колумбийски граждани на борда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в неделя за нанесения предходната вечер удар по плавателен съд, който според САЩ е бил използван за наркотрафик. С този ход Колумбия се оказва въвлечена кампанията на американските военноморски сили срещу корабите за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела, коментира британската новинарска агенция.

"Има индикации, че поредният атакуван кораб е бил колумбийски и на борда му е имало колумбийски граждани. Агресията е насочена срещу цяла Латинска Америка и Карибите", написа Петро в социалната мрежа "Екс"

Белият дом и Пентагонът не отговориха веднага на молбата на Ройтерс за коментар.

Тръмп: САЩ са във война с наркокартелите
Виж още Тръмп: САЩ са във война с наркокартелите

През последните седмици американските ВМС нанесоха най-малко четири удара по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти, като по данни на американските власти при операциите са убити 21 души. Атаките изостриха напрежението в региона и в понеделник Вашингтон прекрати дипломатическите си контакти с Венецуела.

Венецуела вчера започна и военни учения в крайбрежните щати Ла Гуайра и Карабобо.

В момента Петро е в Брюксел за среща с европейски лидери. Публикацията му в "Екс" бе във връзка с изказването на американския сенатор Адам Шиф, че ще гласува за блокиране на ударите срещу кораби в Карибско море.

ИЗБРАНО
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно Лайф
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
20128
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
7261
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
10178
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4085
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
1068
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване URBN
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване
633
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
11794
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
1731
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
217
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
867