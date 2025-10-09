3785 Снимка: БТА/АР

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че поредната атака на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море е била насочена срещу колумбийски кораб с колумбийски граждани на борда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в неделя за нанесения предходната вечер удар по плавателен съд, който според САЩ е бил използван за наркотрафик. С този ход Колумбия се оказва въвлечена кампанията на американските военноморски сили срещу корабите за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела, коментира британската новинарска агенция.

"Има индикации, че поредният атакуван кораб е бил колумбийски и на борда му е имало колумбийски граждани. Агресията е насочена срещу цяла Латинска Америка и Карибите", написа Петро в социалната мрежа "Екс"

Белият дом и Пентагонът не отговориха веднага на молбата на Ройтерс за коментар.

През последните седмици американските ВМС нанесоха най-малко четири удара по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти, като по данни на американските власти при операциите са убити 21 души. Атаките изостриха напрежението в региона и в понеделник Вашингтон прекрати дипломатическите си контакти с Венецуела.

Венецуела вчера започна и военни учения в крайбрежните щати Ла Гуайра и Карабобо.

В момента Петро е в Брюксел за среща с европейски лидери. Публикацията му в "Екс" бе във връзка с изказването на американския сенатор Адам Шиф, че ще гласува за блокиране на ударите срещу кораби в Карибско море.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.