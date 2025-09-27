Източници на NBC News заявяват, че Тръмп все още не е дал финално одобрение на плановете

607 Снимка: Getty Images

Пентагонът изготвя планове за удари срещу наркоканали във Венецуела. Атаките по територията на южноамериканската страната може да започнат до няколко седмици. Това заявяват вътрешни източници пред NBC News.

Източниците са двама американски служители, запознати с планирането, и още двама души, близки до обсъжданията. Те са говорили с медията при условие за анонимност, тъй като нямат право да коментират публично плановете.

Ударите по територията на Венецуела биха били поредна ескалация в кампанията на администрацията на Тръмп срещу правителството в Каракас.

През последните седмици американската армия вече атакува три лодки от Венецуела, за които президентът Тръмп заяви, че превозват наркотрафиканти и наркотици. Администрацията обаче не е представила доказателства, че на всички тези плавателни съдове е имало наркотици. Служител от Доминиканската република, заедно с представител на американското посолство там, казаха на пресконференция, че след един от ударите във водата са намерени наркотици.

Ударите във Венецуела могат да се случат през следващите седмици, но Доналд Тръмп все още не е дал одобрение, казаха източниците. Според тях ескалацията е отчасти резултат от виждането на администрацията, че венецуелският президент Николас Мадуро не прави достатъчно, за да спре износа на наркотици.

Обсъжданите планове се фокусират основно върху удари с дронове по членове и ръководители на наркокартели, както и по нарколаборатории, твърдят източниците.

Попитан за коментар, Белият дом препрати NBC News към изказване на президента: "Ще видим какво ще стане. Венецуела ни праща свои бандити, наркодилъри и наркотици. Това е неприемливо." Пентагонът отказа да коментира.

На 2 септември Тръмп заяви, че САЩ са извършили удар в южната част на Карибите срещу кораб, превозващ наркотици, тръгнал от Венецуела и управляван от бандата "Tren de Aragua".

Някои служители в администрацията обаче са разочаровани, че военната ескалация не е отслабила контрола на Мадуро върху властта и не е довела до значителен отговор. Администрацията също е срещнала по-голяма съпротива срещу атаките по нарколодките, отколкото е очаквала. Това я кара внимателно да обмисля следващите стъпки, казаха източници.

Има индикации, че Венецуела е започнала да мобилизира доброволци и да усилва защитата си при възможна военна операция срещу Каракас.

На този фон NBC News съобщава, че САЩ и Венецуела са в процес на преговори чрез близкоизточни лидери, които посредничат. Според високопоставен служител от администрацията, Мадуро е говорил с тези посредници за отстъпки, които би направил, за да запази властта си.

Венецуелското правителство не е отговорило на искане за коментар. Досега Мадуро многократно е отричал да има връзка с наркотрафика и твърди, че САЩ се опитват насилствено да го отстранят от власт.

Политическият анализатор Анибал Санчес Исмаел заяви пред NBC News в съобщение по WhatsApp, че "атака върху венецуелска територия би имала последствия — от дипломатически протести до засилени репресии срещу опозицията и дори до обединяване на населението около властта в Каракас".

САЩ вече са изпратили в региона най-малко осем кораба с над 4000 военнослужещи и са разположили изтребители F-35 в Пуерто Рико. "Не местиш толкова ресурси там, без да разглеждаш всички опции," коментира източник, близък до администрацията.

През 2020 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Мадуро за наркотрафик. Администрацията на Тръмп го обвини, че работи с картели, които изпращат кокаин, фентанил и престъпници в САЩ. Наградата за ареста му наскоро беше увеличена на 50 милиона долара.

САЩ не изключват и операция с цел смяна на властта в южноамериканската държава.

Според NBC News крайната цел е Мадуро да бъде подтикнат към грешни ходове, които да доведат до свалянето му — без американски войници на терен. Държавният секретар Марко Рубио е сред най-силните поддръжници на промяна на режима.

По-рано този месец Мадуро изпрати писмо до Тръмп с предложение за диалог. Белият дом потвърди получаването, но го отхвърли, наричайки твърденията в него "лъжи". САЩ и Венецуела все пак координират някои действия, включително полети за депортации — 54 такива полета са били извършени до миналия петък, твърди служител, запознат с процеса.

Специалният пратеник на президента за специални мисии Рик Гренел е в постоянна връзка с Тръмп и продължава да настоява за дипломатически решения във връзка с Венецуела, казват източници, близки до преговорите.

