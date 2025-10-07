Николас Мадуро съобщи за готвена провокация с бомба в посолството на САЩ в страната

3027 Колаж Dir.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекратил усилията за постигане на дипломатическо споразумение с Венецуела, което отваря пътя за потенциална военна ескалация срещу наркотрафикантите или правителството на Николас Мадуро, пише в. "Ню Йорк Таймс", като се позовава на американски официални лица.

Специалният пратеник на президента Ричард Гренел е водил преговорите с Мадуро и други висши венецуелски официални лица. Но по време на среща с висши военни в четвъртък Тръмп се е обадил на Гренел и му е дал указания да прекрати всички дипломатически контакти, включително преговорите с Мадуро.

Тръмп е разочарован от отказа на Мадуро да се съобрази с американските изисквания да се откаже доброволно от властта и от продължаващото настояване на венецуелските официални представители, че нямат нищо общо с трафика на наркотици.

Американски служители твърдят, че администрацията на Тръмп е изготвила няколко военни плана за ескалация. Тези операции могат да включват и планове, целящи да принудят Мадуро да се оттегли от властта. Марко Рубио, държавен секретар и съветник по националната сигурност, нарече Мадуро "нелегитимен" лидер и многократно цитира американското обвинение срещу него за трафик на наркотици.

Рубио описва Мадуро като "беглец от американското правосъдие", а САЩ увеличиха наградата за Мадуро на 50 милиона долара.

Служител на Белия дом твърди, че Тръмп е готов да използва "всички средства на американската власт", за да спре влизането на наркотици в Съединените щати, и е бил ясен в посланията си към Мадуро да сложи край на трафика на наркотици от Венецуела, пише "Ню Йорк Таймс".

Гренел е отказал коментар.

Рубио и неговите съюзници в администрацията на Тръмп настояват за стратегия, която да отстрани Мадуро от властта. Американски служители твърдят, че Мадуро ръководи наркокартелите, действащи във Венецуела, обвинение, което венецуелското правителство отрича.

В петък американските военни удариха още една лодка в международни води близо до Венецуела, като убиха четирима мъже, обяви министърът на отбраната Пит Хегсет. Това е четвъртата известна атака на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които администрацията на САЩ твърди, че са извършвали трафик на наркотици.

Гренел преговаря с Мадуро от месеци, но преговорите се засилиха през последните седмици, след като американските военни започнаха да атакуват лодките.

Миналия месец Мадуро написа писмо до Тръмп, в което отрича, че страната му се занимава с трафик на наркотици, и предлага да проведе по-нататъшни преговори със Съединените щати чрез Гренел.

Гренел се е опитал да сключи сделка, която да избегне по-голям конфликт и да даде на американските компании достъп до венецуелския петрол.

Но Марко Рубио и неговите сътрудници са стигнали до заключението, че усилията на Гренел са безполезни и създават объркване, според човек, запознат с въпроса.

В уведомление до Конгреса миналата седмица администрацията на Тръмп заяви, че Съединените щати са въвлечени в официален "въоръжен конфликт" с наркокартелите. В уведомлението се посочва, че наркокартелите са терористични организации, а членовете на картелите, които се занимават с контрабанда на наркотици, се считат за "незаконни комбатанти".

Взето заедно с решението да се прекрати дипломатическата дейност, уведомлението изглеждаше като сигнал, че Съединените щати планират да ескалират военните операции. Някои настоящи и бивши длъжностни лица казват, че Тръмп може да разреши удари срещу цели на наркокартелите в Мексико, макар че не е ясно дали президентът е направил това или какъв военен план би одобрил.

Американската армия твърди, че ударите срещу лодки, превозващи наркотици, са били нанесени в международни води. Застъпниците на дипломацията в администрацията на Тръмп се опасяват, че всяко по-нататъшно разширяване на кампанията срещу наркотиците във Венецуела или всякакви директни усилия да се принуди Мадуро да се оттегли от властта, биха рискували да въвлекат САЩ в по-широка война.

Привържениците на дипломацията казват, че разширяването на кампанията срещу Венецуела в операция за смяна на режима рискува да въвлече САЩ в продължителна война, каквато Тръмп обеща да избегне.

Но Гренел е в противоречие с Рубио по различни въпроси в тази администрация, включително как да се накара Мадуро да освободи американците, задържани във Венецуела, пише още изданието.

Междувременно президентът на Венецуела Мадуро заяви, че "група терористи е планирала да постави експлозиви в посолството на САЩ и да проведе типична провокативна операция, за да обвини правителството на Венецуела с цел ескалиране на конфликта". Той отбеляза, че венецуелските власти са засилили мерките за сигурност около територията на американското дипломатическо представителство. "Въпреки различията между нашите страни, ние стриктно спазваме принципите на международното право и уважаваме дипломатическите институции", допълни той.

