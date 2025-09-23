САЩ

Венецуела проведе от четвъртък до събота големи военни учения, за да изглежда "непревземаема" пред американския флот, разположен край бреговете ѝ, но възможностите ѝ остават скромни в сравнение с тези на САЩ, посочва Франс прес.

Осемте бойни кораба, изпратени от Вашингтон в Карибско море за борба с трафика на наркотици, се разглеждат от правителството на Николас Мадуро като военна заплаха, целяща смяна на властта във Венецуела.

"Това е необявена война", заяви министърът на отбраната генерал Владимир Падрино Лопес по време на оценка на военните учения, които се проведоха на остров Ла Орчила в северната част на страната. В рамките на ученията в района бяха разположени около 2500 военнослужещи и се отработваха бойни стрелби с ракети и снаряди.

На този остров, намиращ се на 65 км от континенталната част на Венецуела, бяха мобилизирани 12 кораба, хеликоптери, изтребители и транспортни самолети, танкове-амфибии и 20 дървени лодки, принадлежащи на рибари, свързани с милицията - военен корпус, съставен от цивилни граждани.

"Трябва да сме готови, когато дойдат, защото "Венецуела трябва да остане непревземаема", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо, цитиран от БТА.

Боливарската милиция е част от Въоръжените сили на Венецуела, която включва резервисти, членове на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, работници от държавни предприятия и пенсионери, които участваха заедно с редовните сили в маневрите.

Падрино описа концепцията на маневрите като изява на един "въоръжен и подготвен народ".

По държавните телевизионни канали бяха излъчени кадри на самолети "Сухой", кръстосващи небето над Ла Орчила, парашутисти, скачащи над острова, и войници в бойни машини-амфибии китайско производство. На кадрите се виждаха и артилерийски установки и противовъздушни радари от Русия, основен съюзник на Венецуела, отбелязва АФП.

Експертите обаче са единодушни, че оперативният капацитет на венецуелската армия е слаб, тъй като тя, както и страната, е засегната от години на тежка икономическа криза.

"Това разгръщане е чиста пропаганда. Не е стратегическо да се събират толкова много сили на този остров, защото той е лесна мишена. Една морска блокада, подкрепена от въздушна операция, би ги елиминирала незабавно", отбелязва политическият и военен анализатор Ернан Луго-Галисия.