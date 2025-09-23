"Това е необявена война", заяви министърът на отбраната генерал Владимир Падрино Лопес заради американския флот край бреговете на страната

Венецуела проведе от четвъртък до събота големи военни учения, за да изглежда "непревземаема" пред американския флот, разположен край бреговете ѝ, но възможностите ѝ остават скромни в сравнение с тези на САЩ, посочва Франс прес.

Осемте бойни кораба, изпратени от Вашингтон в Карибско море за борба с трафика на наркотици, се разглеждат от правителството на Николас Мадуро като военна заплаха, целяща смяна на властта във Венецуела.

"Това е необявена война", заяви министърът на отбраната генерал Владимир Падрино Лопес по време на оценка на военните учения, които се проведоха на остров Ла Орчила в северната част на страната. В рамките на ученията в района бяха разположени около 2500 военнослужещи и се отработваха бойни стрелби с ракети и снаряди.

На този остров, намиращ се на 65 км от континенталната част на Венецуела, бяха мобилизирани 12 кораба, хеликоптери, изтребители и транспортни самолети, танкове-амфибии и 20 дървени лодки, принадлежащи на рибари, свързани с милицията - военен корпус, съставен от цивилни граждани.

Venezuela launched large-scale military exercises on its Caribbean island of La Orchila as tensions escalate with the United States, deploying thousands of troops in what officials described as a defensive response to US military activity in the region pic.twitter.com/ZC1ef87FIH — Reuters (@Reuters) September 19, 2025

"Трябва да сме готови, когато дойдат, защото "Венецуела трябва да остане непревземаема", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо, цитиран от БТА.

Боливарската милиция е част от Въоръжените сили на Венецуела, която включва резервисти, членове на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, работници от държавни предприятия и пенсионери, които участваха заедно с редовните сили в маневрите.

Падрино описа концепцията на маневрите като изява на един "въоръжен и подготвен народ".

По държавните телевизионни канали бяха излъчени кадри на самолети "Сухой", кръстосващи небето над Ла Орчила, парашутисти, скачащи над острова, и войници в бойни машини-амфибии китайско производство. На кадрите се виждаха и артилерийски установки и противовъздушни радари от Русия, основен съюзник на Венецуела, отбелязва АФП.

Експертите обаче са единодушни, че оперативният капацитет на венецуелската армия е слаб, тъй като тя, както и страната, е засегната от години на тежка икономическа криза.

"Това разгръщане е чиста пропаганда. Не е стратегическо да се събират толкова много сили на този остров, защото той е лесна мишена. Една морска блокада, подкрепена от въздушна операция, би ги елиминирала незабавно", отбелязва политическият и военен анализатор Ернан Луго-Галисия.