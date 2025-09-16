"Имаме доказателства. Всичко, което трябва да направите, е да погледнете това, което се разпиля из целия океан - големи чували с кокаин и фентанил навсякъде", заяви Тръмп

3559 Снимка: Getty Images

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската армия отново е атакувала лодка, за която се предполага, че е превозвал наркотици от Венецуела, убивайки трима души на борда му, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп намекна, че военните акции срещу картелите могат да бъдат разширени.

"Ударите бяха извършени в момент, когато тези потвърдени наркотерористи от Венецуела бяха в международни води, като транспортираха нелегално наркотици (смъртоносно оръжие за отравяне на американци) към САЩ", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут соушъл" в публикация, с която обяви удара.

"Тези изключително безмилостни картели за трафик на наркотици представляват заплаха за американската национална сигурност, външна политика и за жизнените интереси на САЩ", подчерта Тръмп.

Атаката бе извършена близо две седмици след друг военен удар срещу "моторна лодка от Венецуела, превозваща наркотици", при която бяха убити 11 души.

Запитан от журналисти какви доказателства има САЩ, че плавателният съд е транспортирал наркотици, Тръмп отговори: "Имаме доказателства. Всичко, което трябва да направите, е да погледнете това, което се разпиля из целия океан - големи чували с кокаин и фентанил навсякъде".

Американският съд предположи също, че американските военни удари срещу предполагаеми наркотрафиканти, които в момента се извършват в морето, могат да бъдат разширени и на сушата.

Той заяви, че американската армия наблюдава по-малко кораби да плават в Карибско море, след извършването на първата атака по-рано този месец, но добави, че картелите все още извършват трафик на наркотици по суша.

"Сега заявяваме пред картелите, че (там) също ще ги спрем", каза американският президент. "Когато дойдат по суша, ще ги спрем по същия начин, по който спряхме лодките. Но може би като говорим за това, то няма да се случи. Добре ще е, ако не се случи", допълни той.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет по-късно отправи предупреждение към картелите в социалната мрежа "Екс". Вашингтон ще "ги проследи, убие и ще разбие мрежите им в нашето полукълбо - във време и на място, което изберем", заяви той, повтаряйки езика на миналите администрации от времето на глобалната война срещу тероризма.

Няколко сенатори - демократи и републиканци - обаче поставиха под въпрос законността на действията на Тръмп. Те ги разглеждат като възможно превишаване на правомощията, отчасти защото армията е била използвана за целите на правоприлагането.

Сенаторът демократ от Калифорния Адам Шиф заяви, че изготвя резолюция за военните правомощия, целяща да попречи на американските войски да участват в по-нататъшни удари, докато не бъдат официално одобрени от Конгреса.

"Тези незаконни убийства просто ни излагат на риск" и може да накарат друга страна да вземе на прицел американските сили, отбеляза с безпокойство той. "Не искам да виждам как се забъркваме във война с Венецуела, само защото президентът безразборно потапя кораби", каза Шиф.

Правозащитните групи също изразиха опасения, че ударите противоречат на международното право.

Администрацията на Тръмп твърди, че самозащитата е правно оправдание за първия удар, като държавният секретар Марко Рубио твърди, че наркокартелите "представляват непосредствена заплаха" за страната.

Американските власти твърдят, че ударът по-рано този месец е бил насочен срещу венецуелската престъпна група "Трен де Арагуа", определена от Вашингтон за терористична организация.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.