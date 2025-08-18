Мъж на 42 години от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало снощи в село Дичин.

Войната по пътищата

По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство и се е преобърнал на платното за движение.

Той е настанен във великотърновската болница с опасност за живота. Взета му е кръвна проба за проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества. Започнато е досъдебно производство.

Миналия месец при инцидент с АТВ в еленското село Марян пострада 7-годишно дете, припомня БТА.

Миналата седмица 18-годишен несъбърлия помете с подобно возило шестима души на тротоар в Слънчев бряг. Майка и 4-годишното й дете все още са в медикаментозна кома след тежкия инцидент. Вчера Районният съд в Несебър определи мярката му за неотклонение от "задържане под стража" да бъде променена на "домашен арест", с техническо средство - гривна.

Мотивите на съда бяха, че обвиняемият Никола Бургазлиев има чисто криминално минало, няма допуснати пътни нарушения през времето, в което има шофьорска книжка, съдействал е на съда и на полицията. Доброволно е дал кръв и урина за сравнително изследване, необходими за извършване на физикохимична експертиза. Освен това според свидетел обвиняемият бил тестван на място за употреба на наркотици и алкохол, като резултатите са отрицателни.

Вижте момента, в който 18-годишният Никола връхлита с АТВ върху семейството с деца
Държавното обвинение поиска оставането му за постоянно в ареста, но съдът уважи искането на защитата на обвиняемия - адвокат Галина Колева.

Минути след решението на магистратите пред сградата на съда се стигна до преракание между близки и приятели на пострадалото семейство и съотборници и приятелката на Бурзалиев, но охраната бързо се намеси и двете групи бяха разделени.

Малко след деверът й и баща на двете пострадали момиченца Юлиян Здравков се свлече на земята и започна да крещи, че няма държава, обвини магистратите "че са взели парите".

"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време", каза по-рано Здравков.

