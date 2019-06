5500 Снимка: AP/БТА

Доналд Тръмп заяви днес на премиера Тереза Мей, че Великобритания и САЩ могат да постигнат "много, много важна търговска сделка". Двамата държавни ръководители се включиха в кръгла маса с бизнес лидери в двореца Сейнт Джеймс.

Според Прес асоциацията, Тръмп е заявил, че САЩ вече са най-големият търговски партньор на Великобритания и добавил, че има възможност за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството, пише "Гардиън".

"Ние сме най-големият ви партньор (...). Мисля, че има чудесна възможност да разширим партньорството си, особено сега." "Мисля, че ще имаме много, много важна търговска сделка. Това е нещо, което вие искате да постигнете и моите хора също искат да постигнат", е заявил американският президент.

Той дори предложи Май да преосмисли решението си да подаде оставка, като й каза:

"Стойте наблизо. Нека направим тази сделка".

(Предполага се, че това е по-скоро шега, отколкото конструктивно предложение), постави в скоби коментара си британското издание. Точните думи на Тръмп, цитирани от "Гардиън, са: "Stick around. Let"s do this deal."

Мей се очаква да подаде оставка в петък, 7 юни, но ще остане на поста си, докато бъде избран наследникът й.

Май каза на свой ред, че са налице "огромни възможности пред Великобритания и САЩ" да работят заедно в бъдеще.

Тереза Мей и съпругът й Филип посрещнаха Доналд Тръмп и съпругата му Мелания на "Даунинг стриит" 10 Снимка: AP/БТА

"Това е страхотно партньорство, но мисля, че партньорството, което можем да предприемем, но аз мисля за партньорството ни за в бъдеще. Разбира се, с добра двустранна търговска сделка", заяви британският премиер.

Смятам, че има огромни възможности да направим повече заедно в бъдеще и за предизвикателства, върху които да работим, добави Мей.

Тереза Мей и Доналд Тръмп се надяват отношенията между страните им да процъфтяват все повече Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Тръмп и Мей се срещнаха с ръководителите на американски и британски компании през втория ден от посещението на Тръмп във Великобритания.

Преди разговорите си с Тереза Мей в нейната резиденция Тръмп и съпругата му Мелания разгледаха ръкописно пергаментово копие на Декларацията за независимост. Тереза Мей ги придружаваше заедно със съпруга си Филип.

Съществуват само две такива копия на американската Декларация за независимост. Ръкописът, наричан Съсекската декларация, е съхраняван повече от 60 години в трезора на архива на Западен Съсекс сред много други документи, докато двама изследователи от Харвард не разкриват значимостта му миналата година. Най-вероятно Съсекската декларация е написана в Ню Йорк или Филаделфия през 80-те години на 18-и век, припомня Ройтерс.

Тереза Мей, Доналд Тръмп и техните съпрузи - Мелания и Филип разгледаха ръкописно пергаментово копие на Декларацията за независимост Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Сътрудници на Тереза Мей казаха, че се надяват документът да бъде използван за честването на 250-годишнината на Декларацията за независимост през 2026 г., включително и да бъде даден на заем на САЩ.

Единственото друго церемониално ръкописно копие на Декларацията за независимост е т.нар. Декларация на Матлак от 1776 г. Тя се съхранява в американския Национален архив във Вашингтон.