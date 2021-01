Унгарското правителство и местно издателство влязоха в спор, след като управляващите поискаха приказната антология "Страната на чудесата е за всеки" да върви с предупреждение, че съдържа "поведение, несъвместимо с традиционните полови роли".

Става дума за сборник с приказки на Labrisz - Асоциация на лесбийки, бисексуални и транссексуални жени, който включва някои истории, свързани с ЛГБТ темите. Според авторите целта на книгата е да научи децата да уважават хората от всякакъв произход.

Например, в него има приказка за сърна, която иска да стане мъжки, и стихотворение за принц, който се жени за друг принц. Други истории изобразяват малцинствата в положителна светлина, включително ромите и хората с увреждания. А Снежанка е представена като Leaf Brown и е с тъмна кожа.

L’associazione Labrisz ha fatto sapere che insieme al gruppo per i diritti LGBTQ+ Hatter Society citerà in giudizio il governo per il provvedimento, ritenuto “discriminatorio e incostituzionale”.https://t.co/raJGZ16Zkz

"Гардиън" припомня, че за книгата се е заговорило още през септември. Тогава заместник-председателят на радикалната дясна партия "Наша родина" Дора Дуро разкъса екземпляр от книгата пред камерите. А началникът на кабинета на унгарския премиер Гергели Гулаш нарече книгата "хомосексуална пропаганда" и заяви, че ще предприеме мерки срещу институциите, които я използват с учебна цел.

Премиерът Виктор Орбан, чиято дясна партия "Фидес" възприема все по-враждебна реторика и политики спрямо ЛГБТ общността, се включи в дебатите, казвайки, че Унгария толерира хомосексуалността, но настоя "Оставете нашите деца на мира".