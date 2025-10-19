Американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща в района на Карибите към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик, съобщи президентът Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Тръмп

"За мен беше чест унищожаването на голяма подводница, използвана за трафик на наркотици, която се беше отправила към САЩ. Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Американският президент добави, че на борда на подводницата са били четирима наркотрафиканти, двама от които са били убити, предаде БТА.

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни - Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", заяви Тръмп.

САЩ нанесоха удар срещу моторница с дрога от Венецуела
Виж още САЩ нанесоха удар срещу моторница с дрога от Венецуела

Двамата оцелели от атаката са били спасени от американски военен хеликоптер и след това са били транспортирани на американски военен кораб в Карибите, съобщиха неназовани военни представители пред американските медии.

Тръмп уточни, че никой от служителите на американските военни сили не е пострадал при операцията.

Само преди дни президентът на САЩ разреши операции на ЦРУ във Венецуела, взривена беше и моторница с дрога в Карибите преди месец. Напрежението между двете страни се покачи, след като САЩ обвиняват венецуелските власти за непрекъснатия поток на дрога към нейна територия. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарича борбата с наркокартелите една от основните цели на своята администрация в рамките на по-широките усилия за ограничаване на миграцията и осигуряване на сигурността на южните граници на САЩ.

Кораби на бреговата охрана и ВМС на САЩ редовно патрулират южната част на Карибския басейн, но настоящото увеличаване на силите значително надхвърля обичайното американско присъствие в този регион.

Според президента на Венецуела Николас Мадуро страната му е под обсада, след като САЩ значително засилиха военното си присъствие в южната част на Карибския басейн.

