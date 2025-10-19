"Полагаме усилия да улесним достъпа на държавите членки и предприятията до повече финансиране от ЕС за инвестициите", заяви в обръщение председателят на ЕП Роберта Мецола

1021 Снимка: ЕП/БТА

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви в обръщение, че Европа е отворена за бизнес и опростяване на бюрократичните процедури, защото се е вслушала преди 16 месеца в желанията на 400 млн. европейци, които с гласа си участваха "в най-голямото транснационално упражнение по демокрация в света".

"Посланията им бяха категорични и ясни: Европа има нужда от по-прости правила. Тя трябва да работи по-добре, да действа по-бързо и да постига резултати. Тези послания стигнаха до нас. Чухме ги и предприемаме действия: Европа е отворена за бизнес", заяви Мецола. Тя посочва, че за месеците преди последните избори за ЕП, с нейните колеги са си поставили за цел д"а се вслушаме непосредствено в нашите граждани - в техните общности".

"Обиколих цяла Европа и отговорих на стотици въпроси на млади хора. Бях в офиси, магазини и фабрики и разговарях с работниците, които се гордеят с изграденото от тях, но са загрижени за бъдещето. Срещнах се със земеделските стопани, които са поели отговорността за изхранването на нашите граждани. Седнахме на масата с предприемачи — като се започне от малки семейни предприятия и се стигне до големи дружества, които са водещи в своя бранш — от всеки един сектор. Където и да отидехме, всички казваха едно и също", разказва Мецола.

Снимка: ЕП

Председателката на ЕП е категорична: "Твърде често забравяме, че това, което хората ценят най-много в Европа, са нещата, които улесняват тяхното ежедневие".

И уточнява, че става въпрос за свободата на европейските граждани да живеят, работят, пътуват и учат отвъд границите, за възможността да избират от повече възможности - на по-ниски цени и с по-малко пречки.

"Спокойствието, че сме част от Съюз, в който заедно сме в по-голяма безопасност, по-силни и получаваме повече", обобщава тя в изявлението си. Изтъква, че сред пречките е бюрокрацията и акцентира на усилията за нейното редуциране.

"Истината е, че някъде по пътя Европа започна да губи набраната инерция. Изникнаха нови пластове в бюрокрацията", признава Мецола.

По думите й всеки изпълнителен директор, с когото се среща, неизменно започва разговора с една и съща тема - регулациите. И според нея това безпокойство е основателно, защото са се натрупали десетки хиляди страници с правила. "Ннезависимо от това, колко добри са били намеренията, често не е помислено в достатъчна степен как ще функционират тези правила на практика", констатира председателката на Европейския парламент.

"Чухме и разбрахме разочарованието — то намери отражение в начина, по който хората гласуваха през 2024 г.", заключава Мецола.

Тя напомня, че ЕП е единствената пряко избрана институция в Европейския съюз и органът, който представлява европейските граждани.

"И това, което вълнува хората, вълнува и нас. Като съзаконодател, нашата отговорност е да гарантираме предвидимост и стабилност", добавя тя. И посочва, че това включва помощ за предприятията да останат конкурентоспособни, създаване на работни места и подкрепа за стартиращите предприятия, за да се разрастват. "Това е нашата задача. И ние я изпълняваме", обобщава председателят на ЕП.

Роберта Мецола припомня, че още през юли 2024 г. Европейският парламент призова следващите пет години да преминат под знака на "Програма за опростяване на законодателството".

"Оттогава насам освободихме 90% от вносителите (предимно физически лица и малки предприятия) от действието на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите; отложихме изискванията за надлежна проверка за батериите, за да дадем повече време на промишлените отрасли да се приспособят; отложихме и санкциите за автомобилната промишленост, за да позволим на един от най-големите работодатели в Европа да продължи да бъде силен и конкурентоспособен", изрежда тя направеното.

По думите й е била опростена и общата селскостопанска политика, която вече е по-справедлива и по-устойчива, за да служи по-добре на европейските земеделски стопани. Мецола посочва, че е отложено прилагането на някои изисквания за устойчивост на предприятията.

"И не спряхме дотам: тази седмица Европейският парламент стеснява обхвата на тези закони, което означава, че между 80 и 85% от предприятията, попадащи понастоящем в обхвата на разпоредбите, скоро ще бъдат освободени от задълженията, които ги поставят под толкова голям натиск", анонсира председателят на ЕП.

По думите й за всички тези стъпки в улесняване на земеделските производители и предприемачите нямаше да бъдат възможни без настояването от страна на Европейския парламент.

"Благодарение на смелите реформи, които извършихме, за да модернизираме методите си на работа — да направим процедурите си по-бързи, по-ефективни и по-гъвкави — успяхме да действаме с безпрецедентна бързина. Амбицията ни се превърна в конкретни действия - и то в рамките само на няколко седмици", отчита Мецола.

"Сега полагаме усилия да улесним достъпа на държавите членки и предприятията до повече финансиране от Европейския съюз за инвестициите; същевременно създаваме нова категория - "малки дружества със средна пазарна капитализация", за да помогнем на предприятията да се разрастват, без да бъдат натоварвани с допълнителни правила. В сектора на отбраната ускоряваме инвестициите и развитието на способности, като рационализираме разпоредбите, финансирането и съвместното възлагане на поръчки в целия Европейски съюз. Когато казваме, че опростяваме, правим точно това — намаляваме бюрокрацията и се връщаме към основните си цели", обобщава тя.

По думите й опростяването "не означава да правим по-малко, а да правим нещата по-добре".

"Не занижаваме стандартите и не премахваме предпазните мерки. Отстраняваме ненужната бюрокрация, така че предприятията, земеделските стопани, семействата и предприемачите да могат да се съсредоточат върху наистина важните неща", заявява Мецола.

"Вече показахме, че Европейският парламент е в състояние да отговори на нуждите на гражданите. И ще продължим да го правим. Ще го кажа кратко и ясно: Европа е отворена за бизнес", завършва обръщението на председателката на европейския парламент.

