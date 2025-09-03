4065 Снимки в колаж: Truth social

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар в южната част на Карибите срещу моторница с наркотици от Венецуела, предаде агенция Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните няколко минути стреляхме по лодка, превозваща наркотици", заяви Тръмп пред репортери по време на несвързано събитие в Овалния кабинет.

Той добави, че на моторницата е имало "много наркотици", но не предостави допълнителни подробности за операцията.

Служител на Пентагона заяви, че американските военни са извършили "прецизен удар срещу кораб за наркотици", но отказа да даде подробности за това как е била извършена атаката, какви видове наркотици са били обект на атака или кой е бил на борда, предаде Ройтерс.

По непотвърдена информация при удара са убити 11 членове на картела "Трен де Арагуа".

Държавният секретар Марко Рубио заяви в социалната мрежа "Екс", че плавателният съд се управлява от "определена наркотерористична организация". Министърът определи операцията като смъртоносен удар. Той говори за удара на фона на скорошното си пътуване до Мексико и Еквадор за разговори относно наркокартелите, сигурността и митата.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

АП припомня, че САЩ наскоро обявиха планове за усилване на военноморското си присъствие край Венецуела, за да се борят със заплахите от латиноамериканските наркокартели.

Правителството на президента Николас Мадуро в Каракас реагира, като разположи войски по крайбрежието и границата на Венецуела със съседна Колумбия. Държавният глава настоява, че САЩ изграждат фалшив наратив за трафик на наркотици, за да се опитат да го принудят да се оттегли от поста си. Той и други правителствени служители многократно са цитирали доклад на ООН, който според тях показва, че трафикантите се опитват да прехвърлят едва 5% от кокаина, произведен в Колумбия, през Венецуела.

Пресслужбата на правителството на Венецуела не отговори веднага на искане за коментар относно съобщението на Тръмп.

