4457 Снимка: Getty Images

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че страната му е под обсада, след като САЩ значително засилиха военното си присъствие в южната част на Карибския басейн. Тази седмица в региона бяха изпратени няколко допълнителни кораба на ВМС на САЩ, след което западната преса заговори за рязко нарастване на напрежението в отношенията между Каракас и Вашингтон, дори за възможна смяна на режима във Венецуела със сила, съобщи Би Би Си.

В речта си пред военните в Каракас в петък президентът на Венецуела заяви, че разполагането на няколко американски военни кораба, атомна подводница и 4500 военнослужещи в близост до бреговете на Венецуела е истинска "враждебна обсада, нарушаваща Устава на ООН".

"Но те при никакви обстоятелства няма да могат да нахлуят във Венецуела", заяви Мадуро. Според него действията на САЩ само укрепват неговото правителство.

Американски служител, пожелал анонимност, потвърди в четвъртък пред агенция Ройтерс, че в региона са изпратени подводница и седем кораба, включително "Сан Антонио", "Иводзиму" и "Форт Лодърдейл". Според агенцията, от 4500 души личен състав 2200 са морски пехотинци.

Също така, според източници, американските военни използват в региона разузнавателни самолети P-8, които оперират в международни води.

Какво заявяват САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарича борбата с наркокартелите една от основните цели на своята администрация в рамките на по-широките усилия за ограничаване на миграцията и осигуряване на сигурността на южните граници на САЩ.

Кораби на бреговата охрана и ВМС на САЩ редовно патрулират южната част на Карибския басейн, но настоящото увеличаване на силите значително надхвърля обичайното американско присъствие в този регион.

Пентагонът не обясни публично с какво точно е свързано увеличаването, но, както заяви администрацията на Тръмп, сега САЩ могат да използват допълнителни военни сили за преследване на наркокартели и престъпни групировки, а Пентагонът е натоварен да подготви различни варианти за действие.

В четвъртък Венецуела се оплака пред генералния секретар на ООН Антониу Гутериш от действията на САЩ, като обвини Вашингтон в нарушение на основния устав на ООН.

"Това е мащабна пропагандна операция, целяща да оправдае това, което експертите наричат "кинетични действия", тоест военна намеса във вътрешните работи на страна, която е суверенна и независима и не представлява заплаха за никого", заяви посланикът на Венецуела в ООН Самуел Монкада след среща с Гутериш.

В отговор Белият дом заяви, че президентът Тръмп е готов да използва "всички възможности, с които разполага Америка, за да спре потока на наркотици в страната".

"Много страни от Карибския басейн и много страни от региона приветстват нашите операции за борба с наркотиците и усилията на нашата администрация", заяви пред журналисти прессекретарят на Белия дом Керълайн Левит.

През февруари администрацията на Тръмп обяви венецуелската престъпна групировка "Трен де Арагуа", заедно с мексиканския картел "Синалоа" и други наркокартели, за международна терористична организация.

Възможно ли е нахлуване на САЩ във Венецуела?

Междувременно американският сайт Axios пише, че едва ли толкова пълно окомплектована американска флотилия е необходима само за борба с картелите. Според експерти американската военна активност в региона може да е знак за близост на въоръжен конфликт между САЩ и Венецуела.

Позовавайки се на свои източници, Axios пише, че в кръгове, близки до Белия дом, се говори за възможна подготовка за смяна на режима в Каракас. Според изданието, това косвено се потвърждава и от някои изявления на самия Тръмп и членове на неговата администрация.

Например, в четвъртък прессекретарят на Белия дом Левит каза, че властите на САЩ считат Мадуро за "все още незаловен шеф на наркокартел", а не за законен президент на Венецуела, пише изданието.

Един от служителите на Белия дом предполага, че случващото се в момента в Карибския басейн "може да бъде повторение на историята с Нориега", имайки предвид операцията на американските военни от 1989 г. за залавянето на президента на Панама Мануел Нориега, когото, подобно на Мадуро, Вашингтон обвинява в незаконен трафик на наркотици.

Друг съветник на Белия дом, според Axios, е казал следното: "Да оставим Мадуро на власт във Венецуела е все едно да направим Джефри Епстийн (финансист, който се самоуби в затвора в очакване на съдебен процес по обвинение в сексуална експлоатация на непълнолетни) директор на детска градина".

"Това е 105% свързано с наркотероризъм, но ако Мадуро бъде отстранен от властта, никой няма да плаче", казва друг съветник на американската администрация.

Axios припомня, че на 7 август — ден преди Тръмп да заповяда на военните да започнат преследване на наркокартелите в Латинска Америка — САЩ увеличиха наградата за информация, която ще помогне за ареста на Николас Мадуро, от 25 на 50 милиона долара.

Как реагират Каракас и съседите

"Това, с което заплашват Венецуела - смяна на режима, военен терористичен акт - е неморално, престъпно и незаконно", заяви Мадуро в петък.

Той призова гражданите на страната да се присъединят към милициите, за да отблъснат евентуална инвазия на САЩ, и нареди на отрядите за гражданска отбрана да провеждат учения всеки петък и събота.

Съюзникът на Николас Мадуро, президентът на Колумбия Густаво Петро, заяви в Х, че борбата с наркотиците е измислено оправдание на крайната десница за свалянето на левите правителства, които не им се подчиняват.

Петро се позова на съобщения в руските медии, в които САЩ се обвиняват в стремеж да завземат венецуелския петрол, и обяви засилване на военното патрулиране по границата между Колумбия и Венецуела.

"Можем само да си представим с какво напрежение жителите на страните от Латинска Америка наблюдават развитието на тази драма", казва Майкъл Шифтър, професор в Джорджтаунския университет и експерт по региона, цитиран от Axios.

"Нашата дипломация не е дипломация на оръдия или заплахи, защото светът не може да бъде такъв, какъвто беше преди 100 години", заяви Мадуро в петък.

Властите в Каракас редовно обвиняват опозицията в заговор с американски структури като ЦРУ с цел да навредят на Венецуела.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.