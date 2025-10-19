Пистата на летището в германския град Мюнхен беше временно затворена в събота вечерта заради сигнали за "подозрителни" дейности, съобщи ДПА.

Още по темата

Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището в Мюнхен за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време), съобщи говорител на полицията пред ДПА.

Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.

По-рано няколко души са сигнализирали на полицейски служители, че са видели нещо "подозрително", но не е станало ясно дали става въпрос за дронове.

Според информацията на уебсайта на летището, два полета са били пренасочени по време на затварянията, пише БТА.

Десетки полети бяха отменени на летището в Мюнхен заради забелязани дронове
Виж още Десетки полети бяха отменени на летището в Мюнхен заради забелязани дронове

В началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше преустановен две поредни вечери заради нерегламентирани навлизания на дронове.

Почти 10 000 пътници бяха засегнати от спирането на трафика на летището.

През последните седмици подобни инциденти засегнаха функционирането и на други европейски летища.

ИЗБРАНО
Ново поколение наследници: Уилям и Кейт променят правилата Лайф
Ново поколение наследници: Уилям и Кейт променят правилата
18984
Симеон Николов с успешен дебют в руския волейбол Корнер
Симеон Николов с успешен дебют в руския волейбол
7291
Заместник-министър Янчев: Подкрепата за земеделието ще надхвърли 2 милиарда лева Бизнес
Заместник-министър Янчев: Подкрепата за земеделието ще надхвърли 2 милиарда лева
941
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен Impressio
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен
6642
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан Trip
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан
3575
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I) Вкусотии
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I)
21