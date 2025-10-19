Не е ясно дали причината са дронове

240 Снимка: АП/БТА

Пистата на летището в германския град Мюнхен беше временно затворена в събота вечерта заради сигнали за "подозрителни" дейности, съобщи ДПА.

Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището в Мюнхен за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време), съобщи говорител на полицията пред ДПА.

Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.

По-рано няколко души са сигнализирали на полицейски служители, че са видели нещо "подозрително", но не е станало ясно дали става въпрос за дронове.

Според информацията на уебсайта на летището, два полета са били пренасочени по време на затварянията, пише БТА.

В началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше преустановен две поредни вечери заради нерегламентирани навлизания на дронове.

Почти 10 000 пътници бяха засегнати от спирането на трафика на летището.

През последните седмици подобни инциденти засегнаха функционирането и на други европейски летища.

