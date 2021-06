Уебсайтовете на иранските телевизионни канали Press и Al-Alam, както и на движението "Хути" Al-Masirah, показаха във вторник (налице и към 21.30 часа б.вр.) едно и също съобщение, че са били "завладени" от правителството на САЩ.

"Този домейн е конфискуван от правителството на САЩ в съответствие със заповед за конфискация, издадена съгласно 18 USC (Кодекс на САЩ) и 50 USC 1701-1705 като част от действие на правоприлагащите органи от Бюрото по промишленост и сигурност, Службата за изпълнение на износа и Федерално бюро за разследвания", се казва в съобщението, което се вижда на сайтовете.

Посетителите на трите домейна бяха посрещнати във вторник с известие, че са иззети съгласно американските закони, които позволяват гражданско и наказателно отнемане на имущество, участващо в "трафик на ядрени, химически, биологични или радиологични оръжейни технологии или материали, или производство, внос, продажба или разпространение на контролирано вещество", съобщи Russia Today (rt.com)

Известието за конфискация от Министерството на правосъдието на САЩ също се позовава на закон, на който се позовават президентските власти при справяне с "необичайна и извънредна заплаха; декларация за национална извънредна ситуация", която включва Закона за измененията на Иран за неразпространение от 2005 г. и иронично нареченият Закон за подкрепа на свободата на Иран от 2006 г., отбелязва RT.

#BREAKING: in addition to #Iran IRIB's Al-Alam, the U.S. government has seized Al-Masirah's news website, which is associated with the #Houthis in #Yemen. pic.twitter.com/9YDGA2u05p