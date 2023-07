Руски боен самолет се разби днес в морето по време на тренировъчен полет в Южна Русия, а пилотът беше спасен, съобщиха руските власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Регионалната администрация на руския Краснодарски край съобщи, че изтребителят Су-25 се е разбил в Азовско море. Пилотът е катапултирал и е бил евакуиран от спасителен екип.

Руски медии разпространиха видео на падащия самолет, станало в непосредствена близост до пълен с летовници плаж в курортния град Ейск.

A Russian #Su25 attack aircraft has crashed in #Krasnodar Krai of the Russian Federation, Russian media reported.



The plane crashed into the sea near Yeysk. The pilot ejected but was presumed dead on the way to the hospital. pic.twitter.com/dkfKE0r3tj