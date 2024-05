Иранският президент Ебрахим Раиси е загинал при хеликоптерната катастрофа заедно с външния си министър, съобщи иранската агенция Мехр, цитирана от Ройтерс.

Вицепрезидентът на Ислямската република Мохсен Мансури е потвърдил информацията в социалната мрежа Х, предава Анадолската агенция.

"На Аллах принадлежим и при него ще се върнем", пише Мансури в мрежата.

The Iranian vice president for executive affairs, Mohsen Mansouri, has confirmed the deaths of Raisi and Abdollahian in a tweet: pic.twitter.com/5yewI51Irx