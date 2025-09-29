5517 Снимка: БТА/АП

При обработени 99.87% от протоколите проевропейската Партия на действието и солидарността, основана от президентката Мая Санду, получава 50,15% от гласовете на проведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия, която публикува данните в реално време.

В новия парламент ще влязат пет формации - три партии и две коалиции.

На второ място е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който е събрал, според частичните предварителни резултати, 24.19%.

На трето място се нарежда блокът "Алтернатива" с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. "Алтернатива" събира близо 7.97% процента.

"Нашата партия" на Ренато Усатъй е на четвърто място с 6.2%.

Партия "Демокрация вкъщи" с лидер Василе Костюк събира 5.62%. Тази формация се застъпва за обединение на Молдова и Румъния.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган, според частичните резултати.

За да излъчат депутати, партиите трябва да получат над 5% от гласовете, коалициите - над 7 на сто, а независимите кандидати - над 2 процента.

Избирателната активност е била 52.18%.

За парламентарните избори в Молдова бяха разкрити отворени 1973 избирателни секции в страната и 301 секции в 41 държави по света.

Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва, припомня БТА. Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.

Партията на действието и солидарността (ПДС), основана от Мая Санду, обещава членство на Молдова в ЕС до 2030 г. Без парламентарно мнозинство обаче партията трудно би осъществила тази цел, тъй като ще се нуждае от коалиционни партньори сред партии с проруска ориентация поне в миналото. Лидерът на ПДС Игор Гросу - досегашен председател на парламента, заяви преди дни, че ако ПДС не получи мнозинство, ще премине в опозиция.

Оставащото разпределение на подадените гласове предполага, че ПДС би могла да осигури критичното мнозинство, от което се нуждае в 101-местния парламент, за да избегне потенциално нестабилна коалиция и да запази кандидатурата на Молдова за ЕС в правилната посока, процес, изискващ години законодателни усилия, пише "Ройтерс".

В неделя съпредседателят на Патриотичния блок Игор Додон, бивш президент на Молдова, призова за протести на следващия ден пред парламента, твърдейки, че Санду планира да анулира вота. Той не предостави доказателства.

Властите ще следят отблизо дали Додон ще изпълни заплахата си и какви тълпи може да командва, ако го направи.

Молдова - бивша съветска република с 2,4 милиона души население, която е засегната от войната в съседна Украйна, предполагаемата руска намеса и недостига на енергия - отдавна се колебае между Русия и Европа.

Опозиционни групи като Патриотичния блок се опитаха да се възползват от гнева на избирателите заради икономическите затруднения и бавния темп на реформите - недоволството, влошено от това, което според официални лица е широко разпространена дезинформация.

Инфлацията остава упорито висока на около 7%, докато молдовците поемат и по-високи разходи за внос на енергия.

