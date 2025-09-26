Партия "Сърцето на Молдова", която е част от опозиционния Патриотичен блок, бе изключена днес от участие в парламентарните избори на 28 септември с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). Решението бе съобщено на интернет страницата на комисията и е цитирано от всички местни медии.

По този повод Патриотичният блок, в който влизат още три проруски партии, организира днес пред сградата на ЦИК протестна акция под надслов "Злоупотребите на режима на (управляващата) Партия на действието и солидарността срещу опозицията", предаде кореспондентът на БТА.

Снимка: БТА

На протеста пред сградата на ЦИК в центъра на Кишинев говориха представители на Патриотичния блок, които многократно определиха ситуацията като "диктатура". Протестната акция събра над 250 членове и симпатизанти на малка улица пред ЦИК и се проведе при засилено полицейско присъствие. Служителите на реда се грижеха основно събралите се да не излизат на пътното платно, тъй като трафикът продължаваше с обичайния си ритъм.

Снимка: БТА

Централната избирателна комисия реши да изключи от участие в изборите 25-мата кандидати на "Сърцето на Молдова", след като вчера Централният апелативен съд разпореди спиране на дейността на партията за срок от една година заради незаконно финансиране. Решението подлежи на обжалване.

Лидерката на партията Ирина Влах, която е бивша ръководителка (башкан) на автономния молдовски регион Гагаузия, осъди решението и го нарече "злоупотреба".

В изявление на официалната й страница Ирина Влах написа: "Това решение е последният акт в политическо шоу, планирано отдавна с цел да ни заглуши. (...) Партията категорично заявява, че няма да се поддаде на заплахи и ще продължи политическата борба".

Миналата седмица Литва забрани на Ирина Влах да влиза на нейна територия за следващите пет години заради ролята й в подкрепа на руската намеса в политическите процеси в Молдова. Преди това Канада наложи санкции на Влах и още 15 молдовски граждани заради действия, подкопаващи суверенитета на Молдова.

Патриотичният блок разполага сега с 24 часа да представи на ЦИК актуализиран списък на кандидатите.

Снимка: БТА

