Управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) е начело на парламентарните избори, произведени днес в Молдова. Това показват частични предварителни резултати при обработени около 50 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова.

Според временните данни ПДС, основана от проевропейската президентка на Молдова Мая Санду, е получила 42,4 процента.

На второ място, според частичните предварителни резултати, е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии. Опозиционната коалиция, в която водещата фигура е бившият президент на Молдова Игор Додон, е получила около 30 процента от гласовете, сочат предварителните данни.

На трето място е блокът "Алтернатива", в който участват кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. "Алтернатива" събира 7,9 процента от гласовете, според частичните предварителни резултати.

Предизборният праг за представителство в парламента, според частичните предварителни резултати, се очертава да преминат още Партия "Демокрация вкъщи", която е събрала близо 6,9 процента и "Нашата партия" на Ренато Усатъй с 6,4 на сто.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган, според резултатите към момента.

За да излъчат депутати партиите трябва да получат над 5 процента от гласовете, а коалициите - над 7 на сто. Независимите кандидати, които на тези избори са четирима, би трябвало да съберат над 2 процента.

 

