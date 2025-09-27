Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова изключи проруската политическа партия "Велика Молдова" ("Молдова маре") от участие в утрешните парламентарни избори поради подозрения за незаконно финансиране, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Решението е било взето късно снощи. Това е втората проруска партия, изключена броени дни преди изборите, на фона на опасения за предполагаема руска намеса в изборния процес в страната и бъдещето на стремежите на Молдова да се присъедини към ЕС.

Вотът в Молдова активира страхове за превръщането й в руски плацдарм или втори фронт на Украйна
Виж още Вотът в Молдова активира страхове за превръщането й в руски плацдарм или втори фронт на Украйна

ЦИК изключи партия "Велика Молдова" след констатации на полицията, службите за сигурност и разузнаването, че партията е използвала незаконно финансиране и чуждестранни средства, подчертава комисията.

Лидерката на "Велика Молдова" Виктория Фуртуна заяви, че решението е пристрастно и ще го обжалва, съобщава Молдпрес.

Изборната комисия установи, че партията е използвала недекларирани финансови средства и е заподозряна, че е предоставяла пари на избирателите в опит да повлияе на изборния резултат. Служителите също така подозират, че партията е действала като наследник на предишната забранена партия, водена от проруския бизнес магнат Илан Шор, който е в изгнание.

Молдова издирва проруски депутат, изчезнал в деня, в който беше осъден на 12 г. затвор
Виж още Молдова издирва проруски депутат, изчезнал в деня, в който беше осъден на 12 г. затвор

Шор, който отрича всички обвинения, живее в Москва.

Парламентарните избори утре се смятат за повратна точка за Молдова, бивша съветска република и страна кандидат за членство в Европейския съюз.

Управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността, оглавена от президента Мая Санду, има парламентарно мнозинство от 2021 г. насам.

Арестуваха лидерката на проруското гагаузко етническо малцинство в Молдова
Виж още Арестуваха лидерката на проруското гагаузко етническо малцинство в Молдова

Проучванията обаче показват, че тя може да загуби мнозинството си, тъй като опозиционните партии се опитват да спечелят гласовете на избирателите, безпокоящи се от високите разходи за живот, нарастващата бедност и забавения икономически растеж. Анализатори смятат, че необходимостта да управлява в коалиция може да затрудни усилията на ПДС за присъединяване на Молдова към ЕС до 2030 г.

Русия твърди, че не се меси във вътрешните работи на други страни, припомня Ройтерс.

ИЗБРАНО
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес? Лайф
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес?
4294
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години! Корнер
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години!
32607
Дончев: Замразяването на пари от Европа няма да напрегне Бюджет 2026 Бизнес
Дончев: Замразяването на пари от Европа няма да напрегне Бюджет 2026
3433
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция IT
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция
7764
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция, смятат учените Impressio
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция, смятат учените
653
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии URBN
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии
1179
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги" Trip
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги"
2334
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава Вкусотии
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава
1131