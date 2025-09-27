Управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността, оглавена от президента Мая Санду, има парламентарно мнозинство от 2021 г. насам

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова изключи проруската политическа партия "Велика Молдова" ("Молдова маре") от участие в утрешните парламентарни избори поради подозрения за незаконно финансиране, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Решението е било взето късно снощи. Това е втората проруска партия, изключена броени дни преди изборите, на фона на опасения за предполагаема руска намеса в изборния процес в страната и бъдещето на стремежите на Молдова да се присъедини към ЕС.

ЦИК изключи партия "Велика Молдова" след констатации на полицията, службите за сигурност и разузнаването, че партията е използвала незаконно финансиране и чуждестранни средства, подчертава комисията.

Лидерката на "Велика Молдова" Виктория Фуртуна заяви, че решението е пристрастно и ще го обжалва, съобщава Молдпрес.

Изборната комисия установи, че партията е използвала недекларирани финансови средства и е заподозряна, че е предоставяла пари на избирателите в опит да повлияе на изборния резултат. Служителите също така подозират, че партията е действала като наследник на предишната забранена партия, водена от проруския бизнес магнат Илан Шор, който е в изгнание.

Шор, който отрича всички обвинения, живее в Москва.

Парламентарните избори утре се смятат за повратна точка за Молдова, бивша съветска република и страна кандидат за членство в Европейския съюз.

Управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността, оглавена от президента Мая Санду, има парламентарно мнозинство от 2021 г. насам.

Проучванията обаче показват, че тя може да загуби мнозинството си, тъй като опозиционните партии се опитват да спечелят гласовете на избирателите, безпокоящи се от високите разходи за живот, нарастващата бедност и забавения икономически растеж. Анализатори смятат, че необходимостта да управлява в коалиция може да затрудни усилията на ПДС за присъединяване на Молдова към ЕС до 2030 г.

Русия твърди, че не се меси във вътрешните работи на други страни, припомня Ройтерс.

