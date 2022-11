Белгийската полиция трябваше да затвори части от центъра на столицата Брюксел и да използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне тълпите футболни фенове, които предизвикаха безредици след победата на националния отбор на Мароко с 2:0 над Белгия на Световното първенство по футбол в Катар, съобщи АП.

Десетки хулигани запалиха факли, чупиха витрини на магазини и замеряха автомобили с тухли в белгийската столица. Говорителят на пожарната Валтер Дериу съобщи, че линейка е била изпотрошена с камъни, но за щастие екипът на Спешната помощ е невредим.

От кадри в социалните мрежи се вижда как футболните фенове палят автомобили и скутери.

Полицията се намеси, след като един човек получи наранявания по лицето, каза говорителката на силите на реда в Брюксел Илзе Ван де Кере.

Кметът Филип Клозе призова футболните фенове да стоят далеч от центъра на града и каза, че властите правят всичко възможно, за да поддържат реда по улиците.

Дори движението на метрото и трамваите трябваше да бъде прекъснато по нареждане на силите на реда.

Победата на Мароко над Белгия на Световното първенство бе отпразнувана ентусиазирано от фенове с марокански корени в много белгийски градове.

Журналист на VTM News е бил нападнат в Антверпен, където също е имало безредици и се е наложила намеса на полицията.

Засега не е ясно колко души са били задържани в столицата, но в Антверпен са арестувани 10 души.

Moroccan fans continue vandalizing and attacking the police in Brussels after Morocco defeated Belgium 2-0 at the World Cup in Qatar.



