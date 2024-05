Голям пожар избухна в офис сграда на фармацевтична компания Novo Nordisk в датския град Багсверд, в близост до столицата Копенхаген. Полиция и пожарникари обезопасяват района, не се съобщава за пострадали.

Огънят е тръгнал от контейнер на строителна площадка на Novo Nordisk и се е разпространил към покрива на съседна офис сграда, също собственост на компанията.

Телевизионни кадри от мястото на инцидента показват гъст сив дим, издигащ се над сградите. Хората, работещи там, са били евакуирани. Пожарът вече е овладян, но усилията за пълното потушаване на пламъците все още продължават, съобщи местната противопожарна служба, цитирана от Ройтерс.

Говорител на компанията, специализирана в производството на лекарства за диабетици - Ozempic, и за отслабване - Wegovy, съобщи, че е засегната офис сграда, без да уточни до каква степен. Видимо от кадрите на медиите обаче, изглежда, че щетите са големи.

Местната полиция посъветва жителите наблизо да останат на закрито и да държат прозорците затворени, въпреки че няма съобщения за пострадали.

