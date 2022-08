Десетки пътници останаха блокирани в продължение на часове в тунела под Ламанша, след като влакът от френския град Кале за британския Фолкстоун се повреди във вторник вечерта. Кадри в социалните мрежи показват как хората са се придвижвали пеша в аварийния тунел между Франция и Великобритания.

Обикновено този маршрут железницата изминава за около 35 минути. В този случай обаче, пътници разказват, че са прекарали под водата поне пет часа, а някои от хората са получили пристъпи на тревожност и паник атаки.

Преди 17:45 ч. пътник се е свързал с BBC и казал, че е бил във влака, който е спрял. Друг пътник написа в Twitter, че хората е трябвало да изоставят автомобилите си във влака и са били извеждани пеша.

"Аварийният тунел беше ужасяващ. Беше като в апокалиптичен филм. Просто вървите в бездната, без да знаете какво се случва. Всички трябваше да останем под морето на голяма опашка. Имаше жена, която плачеше в тунела и друга, която получаваше пристъпи на паника и която пътуваше сама", разказа 37-годишната Сара Фелоуз от Бирмингам.

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.



Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo