Връщането на израелските заложници се очаква да се осъществи утре

Израел няма да участва в "Срещата за мир" в Египет, съобщи на брифинг официалният представител на израелското правителство Шош Бедросян. "Няма да участва нито един израелски представител", каза Бедросян.

Освобождаването на задържаните от радикалите заложници в рамките на споразумението за Газа ще започне рано сутринта на 13 октомври, добави Бедросян.

Очакваме всички 20 живи заложници да бъдат предадени на Червения кръст едновременно. Те ще бъдат докарани с шест или осем автомобила без никакви тържества от страна на терористичната организация ХАМАС. Ние също сме готови да приемем телата на 28-те загинали заложници след освобождаването на живите заложници, каза тя, като припомни, че "тези заложници са били убити от терористите или на 7 октомври [2023 г.], или са били убити в плен, или телата им са били държани от терористите в Газа от 2014 г. насам".

Бедросян уточни, че международните сили, създадени в рамките на мирния план, ще помогнат да се намерят останките на заложниците в сектора Газа, ако не бъдат намерени и върнати утре.

Едва след това Израел ще започне да освобождава стотици палестински затворници от израелски затвори, както беше договорено, допълва Ройтерс. Говорителката заяви, че освобождаването на палестинските затворници ще започне, след като бъде потвърдено, че всички заложници, живи или мъртви, са били върнати.

При последното прекратяване на огъня потвърждаването на самоличността на мъртвите заложници стана след аутопсия в института за патоанатомия на Израел.

Говорителката Бедросян заяви още, че живите заложници ще бъдат предадени утре на Червения кръст и транспортирани с шест до осем коли.

Междувременно след влизането в сила на примирието бойците от ХАМАС са започнали да излизат от тунелите си (израелската армия заяви, че ще унищожи всички тунели след връщането на заложниците). По време на войната ислямистите се криеха там, докато мирните жители останаха без подслон. Сега бойците патрулират градовете в сектора Газа, представяйки се за пазители на "реда и закона", пише германският в. "Билд".

Снимки и видеоклипове, разпространявани в интернет, показват въоръжени мъже по улиците. Някои са в униформи, други - с маски.

Патрулите явно служат за демонстрация на сила. Те са предназначени да покажат както на обществеността, така и на международната общност, че ХАМАС контролира сектора Газа и възнамерява да участва в бъдещото му управление, пише изданието.

Утре САЩ и Египет планират да проведат среща на върха в Шарм еш-Шейх, на която се очаква да бъде тържествено подписано споразумение за примирие между Израел и ХАМАС. Президентът на САЩ Доналд Тръмп утре ще пристигна в Израел, където ще се срещне с роднини на заложниците, държани от ХАМАС, и ще държи реч за мира в Кнесета. След това той ще замине за Египет, където в Шарм еш-Шейх ще се проведе срещата на върха за мирно уреждане на конфликта. В събитието ще участват лидерите на Великобритания, Италия, Испания и Франция, както и представители на над 20 държави. ХАМАС отказа да участва.

На фона на случващото се апаратът за сигурност на правителството на "Хамас" в ивицата Газа разширява присъствието си в анклава, като се стреми да възвърне контрола си и да възстанови обществения ред след месеци на хаос, през които членовете му бяха преследвани от израелските сили, съобщи междувременно кореспондент БТА, цитирайки в. "Аш Шарк ал Аусат".

Според местни източници на саудитския всекидневник непосредствено след влизането в сила на примирието с Израел в петък по обяд, малки групи служители по сигурността на "Хамас" са се появили по улиците, като броят им се е увеличил значително до събота сутринта. Разполагането е било видимо в град Газа след оттеглянето на Израел, както и на места в централните и южните части на анклава.

Служители по сигурността са били видени да проверяват превозни средства на кръстовища и главни пътища, особено в източната част на град Газа, където израелските сили остават активни.

Вътрешните звена за сигурност и членове на военното разузнаване на "Хамас", свързани с бригадите "Ал Касам", са били разположени в Северна Газа, най-вече в град Джабалия и бежанския лагер там.

Според източници на място силите на "Хамас" са започнали да преследват новосформирани въоръжени групировки - като т. нар. "Сили на Ясер Абу Шабаб" или "Народни сили", убивайки техни членове и арестувайки други в Джабалия и покрайнините на Бейт Лахия. Бойци на "Хамас" са се сблъскали и с въоръжени мъже близо до квартал Зейтун в град Газа и в южната част на Хан Юнис.

В петък вечерта въоръжени представители на "Хамас" са нападнали членове на известно племенна общност в южната част на град Газа, убивайки и ранявайки няколко от тях, след като тези племенни членове са екзекутирали сина на висш командир на "Ал Касам". "Хамас" се зарече преди време да накаже подобни групировки, които обвини в неподчинение или сътрудничество с Израел по време на войната.

След преустановяването на сраженията общините в Газа възобновяват дейността си, въпреки загубата на част от тежката си техника при израелските удари. Булдозери на общински и правителствени агенции, включително "Гражданския фронт" на Хамас, са започнали да разчистват развалините от главните пътища в Газа и Хан Юнис.

Разселените палестинци са започнали да се връщат в опустошените си квартали, разпъвайки палатки близо до развалините на домовете си, пише от изданието. Местните власти работят за възстановяване на източните на вода и се свързват със собствениците на инсталации за обезсоляване, за да рестартират съоръженията, повредени по време на конфликта.

Кметът на Хан Юнис - Алаа ал Бата, обяви, че 85 процента от града е разрушен, като обемът на развалините се оценява на около 400 000 тона. Нанесени са тежки щети по водопроводните и канализационните мрежи.

