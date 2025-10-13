Най-малко четирима души са загинали и поне 20 са ранени при стрелба в препълнен бар на идиличен остров в Южна Каролина, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

САЩ

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК.>>>

"Уили'с бар енд грил" на остров Сейнт Хелена е бил пълен с хора. При пристигането си заместник-шерифите намерили множество хора с огнестрелни рани.

Около 5000 или повече души от общността гула, живеещи на острова, могат да проследят произхода си до западноафрикански роби, които някога са работили в оризища в района, преди да бъдат освободени по време на Гражданската война.

Собственикът на бара Уили Турал е бил вътре в заведението, което е било препълнено с участници в събитие за бивши ученици от местна гимназия, когато е чул "сериите" от изстрели отвън. "Крясъци, паника и страх", описва той сцената.

Шерифската служба на окръг Бофорт заяви в изявление в "Екс", че много хора са потърсили убежище от стрелбата в близките магазини.

"Това е трагичен и труден инцидент за всички", се казва в изявлението. "Молим за вашето търпение, докато продължаваме да разследваме инцидента. Нашите мисли са с всички жертви и техните близки."

Снимка: БТА/АР

Четирима от ранените са в критично състояние в болниците. Идентичността на жертвите не се оповестява.

Турал каза, че в бара се провеждало събитие за възпитаници на гимназия "Батери крийк" в Бофорт, на около 16 километра северозападно от острова. Според него хората са се забавлявали, когато се чули изстрелите.

Снимка: БТА/АР

Американската конгресменка Нанси Мейс публикува в "Екс", че е "НАПЪЛНО СЪКРУШЕНА, след като научила за опустошителната стрелба".

Снимка: БТА/АР

Заведението се рекламира като сервиращо автентична кухня, вдъхновена от културата на гула.

По-малките анклави на гула, наричани в някои райони "гичи", са разпръснати по югоизточното крайбрежие на САЩ от Северна Каролина до Флорида. Учените казват, че отделянето от континента е накарало гула да запазят голяма част от африканското си наследство, включително уникален диалект и умения като риболов с хвърляне на мрежа и плетене на кошници, отбелязва АП.

Снимка: БТА/АР

Това е поредната масова стрелба в САЩ. Миналата седмица две деца бяха убити, а още две са в критично състояние след стрелба в предградието на Хюстън, Енгълтън. Тогава властите не дадоха никаква допълнителна информация, но уточниха, че всички замесени в престрелката са задържани.

ИЗБРАНО
Принцесите Беатрис и Юджени: Ще станат ли жертви на родителите си и на "скандала Епстийн"? Лайф
Принцесите Беатрис и Юджени: Ще станат ли жертви на родителите си и на "скандала Епстийн"?
7125
Траур във футбола ни: Почина легендата на "Левски" и националния отбор Добромир Жечев Корнер
Траур във футбола ни: Почина легендата на "Левски" и националния отбор Добромир Жечев
7105
Кирил Домусчиев: Предложенията на КНСБ ще ни набутат в румънския сценарий на инфлационна и дългова криза Бизнес
Кирил Домусчиев: Предложенията на КНСБ ще ни набутат в румънския сценарий на инфлационна и дългова к...
10190
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли? IT
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли?
10635
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори Impressio
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори
2270
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град URBN
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град
2283
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара (снимки/видео) Trip
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара ...
15621
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек Вкусотии
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек
692
Пътна обстановка Времето
Пътна обстановка
10