Споразумението ще доведе двете страни по-близо от всякога до прекратяването на войната, в която бяха въвлечени и съседните Иран, Ливан и Йемен

Бурни празненства избухнаха днес сред палестинците и семействата на израелските заложници, след обявяването на новината за сключеното споразумение между Израел и "Хамас", с което може да бъде сложен край на войната в ивицата Газа и да бъдат върнати всички израелски заложници - живи и мъртви, предаде Асошиейтед прес.

В Газа, където голяма част от двумилионното население е разселено заради израелските бомбардировки, млади мъже ръкопляскаха по опустошените от войната улици, въпреки че на места в анклава израелските въздушни удари продължават. Те аплодираха новината, плачеха и скандираха "Господ е велик" (Allahu Akbar), изразявайки надежда, че споразумението ще сложи край на войната и ще им позволи да се върнат по домовете си.

"Благодарим на Господ за спиране на огъня, за края на кръвопролитията и убийствата", каза Абдул Маджид абд Рабо в Хан Юнис, южната част на ивицата Газа. "Не съм единственият щастлив, всички в ивицата Газа са щастливи, всички араби, целият свят е щастлив от спирането на огъня и края на кръвопролитията. Благодаря и (изпращам) цялата си любов на всички, които бяха с нас", добави той.

В Тел Авив, на т.нар. Площад на заложниците, където с искания за връщане на близките им се събираха семействата на отвлечените при атаката на "Хамас", която предизвика войната в Газа преди две години, Ейнав Заугаукер - майка на един от заложниците, изпадна в еуфория.

"Не мога да дишам, не мога да дишам. Не мога да обясня какво изпитвам. Чувството е неописуемо", каза тя на фона на блещукащите червени светлини от празничните факли. "Какво ще му кажа? Какво ще направя? Ще го прегърна и ще го целуна", каза тя за сина си Матан. "Само ще му кажа, че го обичам, това е. И ще видя как очите му потъват в моите", добави жената.

"Нямам думи да опиша това", каза и бившият заложник Омер Шем-тов.

Ако бъде изцяло прието, споразумението ще доведе двете страни по-близо от всякога до прекратяването на войната, в която бяха въвлечени и съседните Иран, Ливан и Йемен, и която задълбочи международната изолация на Израел и промени Близкия изток, отбелязва АП, цитирана от БТА.

