1982 Снимка: АР/БТА

"Хамас" обяви, че ще започне в понеделник сутринта да освобождава израелските заложници в Газа, както беше договорено, малко преди срещата на върха за мир, на която ще се съберат в Египет лидери на около двадесет държави. Американският президент обяви, че ще присъства на "церемония за мир в Близкия изток". Очаква се да участват и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, премиерите на Великобритания, Испания, Италия и други.

Не е ясно дали ще пристигне израелският премиер Бенямин Нетаняху.

От своя страна, "Хамас" обяви, че няма да участва, а един от неговите представители подчерта в интервю за АФП, че движението действа "чрез катарските и египетските посредници".

Снощи стотици хиляди се включиха в демонстрация в Тел Авив преди очакваното освобождаване.

Междувременно над 500 000 вътрешно разселени лица вече се върнаха в северната част на Газа след влизането в сила на примирието в петък.

"Хамас" предава 48 израелски заложници

"Съгласно подписаното споразумение размяната на затворници трябва да започне в понеделник сутринта, както беше договорено, и няма развитие по този въпрос", заяви палестинският дипломат Осама Хамдан, висш представител на "Хамас", пред Франс прес. Той уточни, че не разполага с подробности за логистиката по предаването им.

Споразумението между воюващите страни се базира на двадесетточков план, обявен в края на септември от Доналд Тръмп. Той предвижда освобождаването от палестинското ислямистко движение на останалите 48 заложници - живи или мъртви - отвлечени по време на безпрецедентната атака на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до война в Газа.

В замяна Израел трябва да освободи 250 затворници, сред които много осъдени за смъртоносни атаки срещу израелци, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от октомври 2023 г.

Египет потвърди, че утре следобед в Шарм ел Шейх ще се проведе форум, чиято цел да "сложи край на войната в Газа, да ускори усилията за установяване на мир и стабилност в Близкия изток и да отвори нова страница за сигурност и регионална стабилност".

Освен Тръмп и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, в египетския град на Червено море се очакват генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и испанският премиер Педро Санчес, наред с други.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не е дал индикация за участието си.

Снощи стотици хиляди се включиха в демонстрация в Тел Авив преди очакваното освобождаване. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф се обърна към тях с думите "заложниците се прибират у дома". Според условията в плана на американския президент Доналд Тръмп, "Хамас"трябва да предаде останалите 48 заложници - живи или мъртви, а Израел на свой ред да освободи 250 затворници, сред които и осъдени за смъртоносни атаки срещу израелци, и 1700 палестинци, арестувани в Газа след октомври 2023 г.

Тръмп с реч в изпраелския Кнесет

Преди да направи обръщение пред израелския парламент утре сутринта, президентът на САЩ ще се срещне с роднините на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", съобщи Белият дом, цитиран от ДПА.

Тръмп ще пътува след това до египетския курортен град Шарм ел Шейх за "церемония за мир в Близкия изток" по случай споразумението, за което той посредничи между Израел и "Хамас".

Според програмата на Белия дом президентският самолет ще излети от Вашингтон днес следобед и ще кацне в израелския крайбрежен град Тел Авив утре сутринта.

След това се очаква Тръмп да произнесе слово в израелския Кнесет в 11:00 ч. местно време (и българско) след срещата със семействата на заложниците. Следобед президентът на САЩ ще отпътува за Египет. Церемонията за мир е насрочена да започне утре в 14:30 ч. според програмата. Очаква се Тръмп да отпътува по-късно същия ден и да се върне във Вашингтон.

