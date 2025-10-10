Започна да тече 72-часовият срок, в който "Хамас" трябва да освободи израелските заложници

Хиляди разселени палестинци започнаха да се завръщат към изоставените си домове в ивицата Газа, след като влезе в сила първата фаза от примирието между Израел и "Хамас", а израелската армия започна поетапно изтегляне от райони в крайбрежната територия, съобщи Ройтерс.

Дълга колона от хора се придвижва на север към град Газа, който само преди дни беше мишена на едни от най-тежките израелски атаки от началото на войната.

"Слава Богу, къщата ми още е цяла", каза 40-годишният Исмаил Зайда в град Газа. "Но всичко около нас е разрушено, съседите ми нямат домове, цели квартали са сринати".

Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, предаде Ройтерс.

"От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците", се казва в изявлението.

Първият етап от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на двегодишния конфликт предвижда израелската армия да се изтегли от някои от основните градски райони, макар че ще запазят контрол върху около половината от територията на ивицата.

Премиерът Бенямин Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи, и допълни, че се очаква всички заложници да бъдат върнати в близките дни.

Той уточни, цитиран от Франс прес, че 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 - мъртви.

"Хамас" има 72 часа, за да освободи израелските заложници. Това ще стане без медийно присъствие. След това Израел трябва да освободи 250 палестински затворници, както и около 1 700 задържани след нападението на "Хамас" преди две години. Все още не е публикуван списъкът с палестинците, които ще бъдат освободени в замяна на израелските заложници, а "Хамас" настоява сред тях да има някои от най-известните палестински затворници.

Не са договорени и следващите стъпки от 20-точковия план на Тръмп, включително кой ще управлява разрушената Газа след края на бойните действия и каква ще е съдбата на самия "Хамас", който отказва да се разоръжи.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква освобождаването на израелските затворници да стане факт в понеделник или вторник.

След задействането на примирието се очаква камиони с храна и медицинска помощ да потеглят към Газа, за да подпомогнат стотиците хиляди хора, които от месеци живеят в палатки, след като израелските сили за отбрана унищожиха домовете им и изравниха цели градове.

Израел одобри плана за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците след заседание на кабинета тази нощ, начело с премиера Бенямин Нетаняху, на което присъстваха и специалните пратеници на Съединените щати - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Гражданската защита на Ивицата Газа обяви, че израелската армия се изтегля от някои зони, предаде "Франс прес". Става дума за изтегляне от няколко зони на град Газа в едноименния анклав, както и за изтегляне от някои участъци в южната част на палестинската територия.

"Израелските сили се изтеглиха от няколко зони на град Газа", заяви Мохамад ал Мугаир, директор на отдела за хуманитарна помощ и международно сътрудничество на Гражданската защита.

В Хан Юнис израелска военни превозни средства са се изтеглили от южните и централните части на града към източни зони.

The Israeli army completed the first phase of its withdrawal from Gaza. Hamas now has 72 hours to free the 48 hostages pic.twitter.com/FB4DKPWAlC — Jotam Confino (@mrconfino) October 10, 2025

Палестинският лидер Махмуд Абас изрази надежда, че мирът между палестинците и израелците ще надделее. Работна група с представители на Съединените щати, Катар, Египет, Турция и още няколко държави, ще следят за изпълнение на споразумението.

Министерството на вътрешните работи на "Хамас" обяви, че ще разположи сили за сигурност в районите, от които израелската армия се е изтеглила, но не е ясно дали бойците ще се появят отново по улиците - нещо, което Израел вероятно би приел като провокация.

Тръмп заяви, че ще посети региона в неделя, вероятно за церемония по подписването на споразумението в Египет. Председателят на Кнесета Амир Охана го покани да говори пред израелския парламент.

