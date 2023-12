Още един кораб е бил отвлечен близо до бреговете на Сомалия, съобщи днес британска агенция за наблюдение на морската търговия, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Агенциите отбелязват, че това засилва опасенията, че сомалийските пирати отново са активни, почти десетилетие след като предизвикваха хаос в международното корабоплаване.

Корабът е бил превзет от тежко въоръжени мъже близо до град Ейл край бреговете на Сомалия, съобщиха от британската служба за наблюдение на морската търговия. Тя цитира военните власти като източник на информацията.

Агенцията не предложи подробности за това кои са похитителите, но заяви, че се провежда разследване.

