Японската организация "Нихон Хиданкьо" получава Нобеловата награда за мир за 2024 година, съобщи председателят на норвежкия Нобелов комитет Йорген Ватне Фриднес на специална пресконференция в Осло.

Организацията възниква като движение на оцелелите след взрива на атомните бомби в японските градове Хирошима и Нагасаки.

"Нихон Хиданкьо" получава отличието "за усилията си да постигне свят без ядрени оръжия и за демонстрирането чрез свидетелски показания, че ядрените оръжия никога не трябва да бъдат използвани отново", каза Йорген Ватне Фриднес, председател на Норвежкия Нобелов комитет в Осло.

Фриднес каза, че наградата е присъдена, тъй като "табуто срещу използването на ядрени оръжия е под натиск".

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO