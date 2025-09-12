Навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е недопустимо, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за унгарското държавно радио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Орбан каза още, че Унгария проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша.

"Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения", отбеляза унгарският лидер. "Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо", подчерта Орбан.

Полша заяви, че руската атака с дронове не е била "грешка"

Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс.

"Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО. Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.

Снимка: АП/Czarek Sokolowski/БТА

Полският външен министър Радослав Шикорски, който днес е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп. "В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в "Екс".

Тръмп с озадачаващ коментар за руските дронове в Полша: Да започваме!
По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 ч. местно време, съобщи полското външно министерство.

