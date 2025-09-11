Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източните си граници с Беларус и Украйна, след като вчера предполагаеми руски дронове нарушиха въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Полша свали безпилотните апарати във въздушното си пространство вчера сутринта с подкрепата на самолети на съюзниците ѝ от НАТО.

"По молба на оперативното командване на въоръжените сили ... ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша", се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.

Ограниченията влязоха в сила 01:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.

От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението.

Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение.

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати.

От руското министерство на отбраната заявиха вчера, че руски дронове са извършили масирана атака срещу военни обекти в Западна Украйна, но добавиха, че не са планирали да извършват удари срещу обекти в Полша.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша, на което ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство, извършено по-рано тази седмица, заяви днес полското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

"Обръщаме вниманието на света към безпрецедентната руска атака с дронове срещу член на ООН, Европейския съюз и НАТО", каза полският външен министър Радослав Шикорски.

Министрите на външните работи на Литва, Полша и Украйна, обединени в т.нар. Люблински триъгълник, категорично осъдиха нахлуване на руски дронове на полска територия, в съвместна декларация. "Това беше умишлен и координиран удар, представляващ безпрецедентна провокация и ескалация на напрежението", се казва позицията.

"Действията на Русия и съгласието на Беларус с използването на нейното въздушно пространство представляват пряка заплаха за сигурността на всички държави в региона. Само съвместни координирани отговори могат да гарантират безопасността на нашите граждани", предупреждават от Люблинския триъгълник.

От тристранния съюз призовават партньорите си спешно да укрепят противовъздушната отбрана на Украйна и да подкрепят Литва и Полша в усилията за осигуряване на източния фланг на НАТО и ЕС.

