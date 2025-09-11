Полша забрани гражданските полети и дроновете по границите си с Беларус и Украйна
Съветът за сигурност на ООН ще обсъди руските безпилотни апарати над Полша, Люблинският триъгълник призова за спешно укрепване на източния фланг на НАТО
Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източните си граници с Беларус и Украйна, след като вчера предполагаеми руски дронове нарушиха въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия - Украйна
Полша свали безпилотните апарати във въздушното си пространство вчера сутринта с подкрепата на самолети на съюзниците ѝ от НАТО.
"По молба на оперативното командване на въоръжените сили ... ще бъдат въведени ограничения за въздушния трафик в източната част на Полша", се казва в изявление на Полската агенция за въздушна навигация, публикувано късно снощи.
Ограниченията влязоха в сила 01:00 часа тази сутрин и срокът им на действие ще продължи до 9 декември.
От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението.
От изгрев до залез полетите в зоната за ограничения са забранени, освен за пилотирани въздухоплавателни средства, които разполагат със съответните полетни планове и транспондери и поддържат двустранна комуникация с въздушните власти, се казва още в изявлението.
#NOTAM— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 11, 2025
Na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ, w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa, od 10 września 2025 r. (22:00 UTC) do 9 grudnia 2025 r. (23.59 UTC) zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej.
Szczegółowe… pic.twitter.com/iK4hBSTQsj
Ограниченията няма да важат и за военни самолети и някои други полети със специално назначение.
Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати.
От руското министерство на отбраната заявиха вчера, че руски дронове са извършили масирана атака срещу военни обекти в Западна Украйна, но добавиха, че не са планирали да извършват удари срещу обекти в Полша.
Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Полша, на което ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство, извършено по-рано тази седмица, заяви днес полското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
Following Poland's request, a UN Security Council emergency meeting will be convened regarding the violation of Polish airspace by Russia.— Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) September 11, 2025
"Обръщаме вниманието на света към безпрецедентната руска атака с дронове срещу член на ООН, Европейския съюз и НАТО", каза полският външен министър Радослав Шикорски.
Министрите на външните работи на Литва, Полша и Украйна, обединени в т.нар. Люблински триъгълник, категорично осъдиха нахлуване на руски дронове на полска територия, в съвместна декларация. "Това беше умишлен и координиран удар, представляващ безпрецедентна провокация и ескалация на напрежението", се казва позицията.
Joint statement of the Lublin Triangle: we condemn the intrusion of Russian drones into Polish territory.
Air defence cooperation, Ukraine’s support, and vigilance against disinformation are key.
Full statement: https://t.co/smCl0VOBfO— Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) September 11, 2025
"Действията на Русия и съгласието на Беларус с използването на нейното въздушно пространство представляват пряка заплаха за сигурността на всички държави в региона. Само съвместни координирани отговори могат да гарантират безопасността на нашите граждани", предупреждават от Люблинския триъгълник.
От тристранния съюз призовават партньорите си спешно да укрепят противовъздушната отбрана на Украйна и да подкрепят Литва и Полша в усилията за осигуряване на източния фланг на НАТО и ЕС.