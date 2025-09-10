Пенсионерът Томаш Весоловски се отървава с леки наранявания, когато в къщата му се разбива дрон. Това се случило, докато гледал по телевизията новини за руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Русия - Украйна

Весоловски бил на долния етаж, когато дронът влетял в горната част на къщата му в 06:30 ч., разрушавайки покрива, повреждайки спалнята и разпръсквайки отломки из градината.

"Включих телевизора и всички новини бяха за това масирано навлизане на дронове, а след малко чух самолет да лети над нас... и изведнъж нещо гръмна, лампата падна от тавана в хола на долния етаж", разказа той пред Ройтерс в източното полско село Вирики-Вола, предаде БТА.

"Изтичах в двора и видях целия покрив на парчета, всичко беше разрушено."

Съпругата на Весоловски, Алиция, каза, че също е изтичала навън и видяла самолет над главата си. Уплашила се да не ги бомбардират и да не би някой да започне да стреля по нея.  Нито един от двамата не е пострадал.

"Заплаха": Полша задейства чл. 4 на НАТО заради руските дронове
Виж още "Заплаха": Полша задейства чл. 4 на НАТО заради руските дронове

Полша заяви, че дронове са навлезли в въздушното ѝ пространство през нощта, докато Русия е провеждала атака срещу съседна Украйна, и че е свалила някои от тях.

Дванадесет дрона и отломки от ракета бяха намерени по-късно на различни места, заявиха официални лица.

Уршула Запшалук, съседка, също е чула рева на самолет над главата си.

"Изведнъж чух нещо, което приличаше на експлозия. Скочих, краката ми трепереха... Излязох навън на балкона. И видях през дърветата, че покривът на съседите ми го няма."

Дворът ѝ беше покрит с отломки, коминът на къщата ѝ и някои керемиди бяха повредени, а прозорецът на пристройката беше счупен.

"Просто се страхувам от тази война (от другата страна на границата, в Украйна)", каза тя.

Тя си спомни как майка ѝ разказвала истории за Втората световна война и добави: "По-добре е да не стигне до нас."

ИЗБРАНО
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“ Лайф
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“
9507
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно" Корнер
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно"
5486
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти Бизнес
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти
1753
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система IT
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система
15353
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е. Impressio
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е.
5462
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало URBN
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало
9604
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
3581
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани Вкусотии
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани
625
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват? Zodiac
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват?
1153
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени Времето
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени
583