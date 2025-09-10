"Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове?, попита американският президент

19074 Снимки в колаж: АП/БТА/"Трут соушъл"

Доналд Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в многозначително съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл", предаде Франс прес.

"Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Да започваме!", написа американският президент и това беше кратката му първа реакция на инцидента.

Не става ясно кои и какво трябва да започват и дали има предвид НАТО и евентуална реакция от него на инцидента, след като Варшава поиска задействане на чл.4 от договора на пакта.

НАТО помогна и за прехващането на дронове, а Западът и самата Полша смята, че те са били изпратени умишлено през нощта от Русия. Москва отрече и обяви, че не е планирала да атакува цели на територията на Полша.

Темата е номер едно в политическия дневен ред на деня, след като тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.

Полският вицепремиер нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно чл. 4 на договора за НАТО. Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход", пише БТА.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

Полското външно министерство връчи протестна нота, а МО на Русия обяви, че е готово да проведе консултации по "дадената тема" с колегите си от военното ведомство на Варшава.

Представител на Белия дом заяви пред Ройтерс, че по-късно днес Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки.

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс. Властите обявиха, че пространството им е нарушено от 19 дрона, като са открили отломките от 7 от тях. Тези, които са представлявали заплаха, са били унищожени.

Българският евродепутат Андрей Новаков съобщи пред медиите, че в дроновете са били открити полски и литовски SIM карти.

