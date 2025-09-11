"Що се отнася до риториката на Варшава - в нея няма нищо ново. Подобни изявления чуваме и от почти всички европейски столици напоследък. Просто наблюдаваме продължение по тази линия", заяви говорителят

1622 Снимка: AP/БТА

Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха Русия заради инцидента, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.

"Москва няма да направи нов коментар по случая. Нашето министерство на отбраната вече се изказа и дори предложи консултации, ако има нужда, няма какво повече да се добави", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Що се отнася до риториката, която идва от Варшава, в нея няма нищо ново. Подобни изявления чуваме и от почти всички европейски столици напоследък. Просто наблюдаваме продължение по тази линия", допълни той.

Песков допълни, че военното учение между Русия и Беларус, което ще започне утре в близост до полската граница, не е насочено срещу никоя държава.

"Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", допълни говорителят на Кремъл.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.