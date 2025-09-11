Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия на Путин

Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха Русия заради инцидента, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.

"Москва няма да направи нов коментар по случая. Нашето министерство на отбраната вече се изказа и дори предложи консултации, ако има нужда, няма какво повече да се добави", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Що се отнася до риториката, която идва от Варшава, в нея няма нищо ново. Подобни изявления чуваме и от почти всички европейски столици напоследък. Просто наблюдаваме продължение по тази линия", допълни той.

Песков допълни, че военното учение между Русия и Беларус, което ще започне утре в близост до полската граница, не е насочено срещу никоя държава.

Росен Желязков за руските дронове над Полша: Абсолютно ненужна провокация
Виж още Росен Желязков за руските дронове над Полша: Абсолютно ненужна провокация

"Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", допълни говорителят на Кремъл.

ИЗБРАНО
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира" Лайф
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира"
19888
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига Корнер
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига
5528
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет Бизнес
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет
3521
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс IT
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс
6458
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео) Impressio
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео)
3921
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона URBN
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона
5047
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
10167
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
290
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци
1987