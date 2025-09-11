Нидерландия ще предостави комплекси Patriot, средства за борба с дронове и 300 военни

Снимка: Getty Images

Полша е поискала от съюзниците от НАТО допълнителни системи за противовъздушна отбрана и технологии за борба с бойни дронове, след като предполагаеми руски безпилотни апарати навлязоха в нейното въздушно пространство вчера, предаде Bloomberg. Въпросът се е обсъждал в хода на консултациите в рамките на чл. 4 от устава на НАТО, които се проведоха вчера по искане на Варшава.

"Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финландия и балтийските страни - всички съюзници са готови да окажат подкрепа и направиха конкретни изявления за това", съобщи след срещата полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Той отбеляза, че е получил от Швеция "информация за спешно изпращане в Полша на допълнителна подкрепа, включително средства за ПВО и авиация".

Нидерландия ще предостави комплекси Patriot, средства за борба с дронове и 300 военни.

Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че масовото нахлуване на руски дронове в Полша е било преднамерена операция на Кремъл, а не инцидент, предаде Укринформ, цитиран от БТА.

Във вечерното си видеообръщение той подчерта спешната необходимост от съвместна европейска противовъздушна отбрана и потвърди готовността на Украйна да съдейства на Полша с технологии и разузнавателна информация.

"От 1 часа сутринта нашите военни проследяваха движението на руски дронове към полската граница", разказа Зеленски.

Президентът на Украйна заяви, че това не е било грешка или инцидент, а умишлено действие.

Той отбеляза, че Русия е използвала както украинска, така и беларуска територия, за да проникне с дронове във въздушното пространство на Полша.

"Почти две дузини дронове са влезли в Полша и както изглежда по-малко от половината от общия брой са дошли от украинска посока. Това е била преднамерена руска операция. И виждаме резултата - справянето със ситуацията беше изключително трудно", посочи Зеленски.

Според него Украйна е предложила на Полша необходимата подкрепа за противодействие на такива заплахи.

В същото време Зеленски подчерта, че Русия все още не е срещнала твърда реакция от страна на световните лидери - поне не под формата на действия.

"Има повече от достатъчно изявления, но все още липсват действия. Руснаците тестват границите на възможното. Те тестват реакциите", каза още той.

Зеленски припомни, че в Беларус са започнали съвместни руско-беларуски военни учения, като предположи, че такава дейност може да бъде част от "плана им за обучение".

Украинският президент също така подчерта руската дезинформационна кампания, насочена както към Полша, така и към Украйна.

"Ето защо са жизненоважни силните контрамерки, предприети по правилния начин. Украйна предлага да защити въздушното си пространство по координиран, обмислен и съвместен начин. Представихме на нашите партньори идеи как това може да бъде постигнато. Детайлите са ясни - как да се предотврати разширяването на войната и как да се спрат ескалационните стъпки на Русия. Има напълно достатъчно съвместни сили за това", изтъкна Зеленски.

Преди това на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, той съобщи, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди страната му с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си с Украйна, предаде Ройтерс.

Зеленски сравни неотдавнашната атака на Русия срещу Полша със ситуацията в Крим и отбеляза, че ролята на "зелените човечета" са изпълнили руски дронове, съобщи Укринформ.

"По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, сега не са нужни хора в зелени униформи - "зелени човечета", които просто са нахлули на вашата територия. Днес е друга война, днес същата роля на територията на Полша изпълняваха дронове руско производство", каза Зеленски.

