Над 40 ученици и членове на персонала на начално училище в Южен Китай бяха ранени при нападение с нож, съобщиха държавни медии, цитирани от ДПА и ТАСС.

Нападението било извършено около 8 ч. местно време от 50-годишен мъж близо до училище в южния град Учжоу в автономния район Гуанси.

