Серия силни експлозии разтърсиха тази нощ фабриката за боеприпаси "Слобода" в сръбския град Чачак, първият взрив беше около 1:30 часа и продължиха до ранната сутрин, съобщава вестник "Новости".

https://t.co/DgE8uCgLne

According to the latest information, detonations are still heard, but not with such intensity. However, firefighters and military police are still on the ground