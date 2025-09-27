Неидентифицирани дронове са забелязани снощи да летят над най-голямата военна база на Дания, съобщи днес датската полиция, цитирана от Франс прес.

НАТО засилва отбраната срещу Русия след поредица нарушения на въздушното пространство
"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

Полицията си сътрудничи с армията в разследването на случая, каза още полицаят.

В авиобазата работят 3500 души, отбеляза ТАСС. Това е най-голямата военна база в Дания, в която се помещават всички вертолети на датските ВВС, Службата за наблюдение на въздушното пространство и Военновъздушната академия.

База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", която за кратко беше затворено. Нито един полет не е засегнат, тъй като по това време не е имало планирани излитания и кацания, каза Скелсяер.

В четвъртък министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че през последните дни страната ѝ е станала жертва на "хибридна атака", намеквайки за форма на неконвенционална война, отбеляза АФП.

Днешният инцидент бе регистриран седмица, след като Дания за пръв път обяви придобиването на високоточни оръжия за поразяване на далечни цели, като заяви, че Русия ще представлява заплаха "за години напред".

