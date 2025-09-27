Началниците на Генералните щабове на страните членки на НАТО днес се събраха в латвийската столица Рига, за да обсъдят последните извършени от Русия нарушения на въздушното пространство на страни от алианса, предаде ДПА.

Игра на дронове

"Днес изразяваме пълна и недвусмислена солидарност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено. Отговорът на алианса беше силен и ще продължи да се засилва", заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО. "Тези действия са ескалиращи и безразсъдни и Русия носи пълна отговорност за тях", добави той.

Той напомни за историческите събития от 25 септември 1939 г., когато съветски бомбардировач и разузнавателен самолет нарушиха въздушните пространства на Литва, Латвия и Естония, описвайки това като "начални сигнали за решимостта на Москва да наложи волята си".

"Днес този момент трябва да резонира с нас", добави Драгоне.

В обръщението си като домакин на срещата латвийският президент Едгарс Ринкевичс заяви, че "днес непосредственият приоритет очевидно е противовъздушната отбрана".

"Както вече съм заявявал, Русия продължава с модела на провокации, като последно безразсъдно наруши въздушното пространство на Полша и Естония", отбеляза той.

Ринкевичс призова за продължаване на твърдия отговор, който да превърне балтийското въздушно наблюдение в балтийска мисия за противовъздушна отбрана със съответните правила за действие.

Руските сили напоследък извършиха поредица потенциално опасни нарушения на въздушното пространство на НАТО над балтийските страни и Полша. Тези действия бяха свързани с продължаващата война в Украйна, припомня ДПА.

