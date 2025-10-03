Около 20 полета бяха отменени късно снощи на германското летище в Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка, пише БТА.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер. 

Взривове и един загинал в Мюнхен. Бомбена заплаха затвори Октоберфест (видео/снимки)
Международното летище в германския град Мюнхен възобнови отново работата си рано тази сутрин, след като през нощта бе затворено поради забелязани дронове, предаде Ройтерс.

 

